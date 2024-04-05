Минцифры опровергло сообщения о массовом отъезде ИТ-специалистов из России

В ноябре председатель правления Сбербанка Герман Греф в ходе онлайн-урока «Разговор о важном» заявил, что в России не хватает специалистов в области цифровых технологий, в частности, колоссальный дефицит кадров в области искусственного интеллекта. В сентябре он также приводил данные, согласно которым IT-отрасли не хватает 1 млн работников. По его мнению, в ближайшие годы эта проблема не будет решена.