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Минцифры опровергло сообщения о массовом отъезде ИТ-специалистов из России

Ведомости

Информация в некоторых СМИ о массовом отъезде ИТ-специалистов из России является недостоверной, сообщается в Telegram-канале Минцифры.

«По данным Минцифры, две трети уехавших в 2022 г. специалистов вернулись. За прошлый год мы не наблюдаем оттока айтишников. По данным Росстата, количество ИТ-специалистов в отрасли за прошлый год увеличилось на 13% и составило 857 000 человек», – говорится в сообщении.

В министерстве также добавили, что ИТ-отрасль является одной из самых динамично развивающихся в российской экономике по итогам прошлого года. В частности, объем отгрузки собственной продукции и услуг, являющийся наиболее значимым показателем состояния индустрии, в 2023 г. вырос более чем на 30% и достиг 3 трлн руб., заявили в Минцифры.

В ноябре председатель правления Сбербанка Герман Греф в ходе онлайн-урока «Разговор о важном» заявил, что в России не хватает специалистов в области цифровых технологий, в частности, колоссальный дефицит кадров в области искусственного интеллекта.  В сентябре он также приводил данные, согласно которым IT-отрасли не хватает 1 млн работников. По его мнению, в ближайшие годы эта проблема не будет решена. 

Близкие к этому значению цифры называл в августе и глава Минцифры Максут Шадаев на совещании президента РФ с членами правительства. По словам министра, дефицит разработчиков оценивается примерно в 500 000–700 000 человек, которые нужны для того, чтобы поддерживать высокие темпы развития отрасли.

Отъезд ИТ-специалистов из России происходил в две волны. Первый отток случился после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 г. Второй – после объявления частичной мобилизации в сентябре того же года. Всего в 2022 г. страну покинули порядка 100 000 айтишников, сообщал Шадаев. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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