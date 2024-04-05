Минцифры опровергло сообщения о массовом отъезде ИТ-специалистов из России
Информация в некоторых СМИ о массовом отъезде ИТ-специалистов из России является недостоверной, сообщается в Telegram-канале Минцифры.
«По данным Минцифры, две трети уехавших в 2022 г. специалистов вернулись. За прошлый год мы не наблюдаем оттока айтишников. По данным Росстата, количество ИТ-специалистов в отрасли за прошлый год увеличилось на 13% и составило 857 000 человек», – говорится в сообщении.
В министерстве также добавили, что ИТ-отрасль является одной из самых динамично развивающихся в российской экономике по итогам прошлого года. В частности, объем отгрузки собственной продукции и услуг, являющийся наиболее значимым показателем состояния индустрии, в 2023 г. вырос более чем на 30% и достиг 3 трлн руб., заявили в Минцифры.
В ноябре председатель правления Сбербанка Герман Греф в ходе онлайн-урока «Разговор о важном» заявил, что в России не хватает специалистов в области цифровых технологий, в частности, колоссальный дефицит кадров в области искусственного интеллекта. В сентябре он также приводил данные, согласно которым IT-отрасли не хватает 1 млн работников. По его мнению, в ближайшие годы эта проблема не будет решена.
Близкие к этому значению цифры называл в августе и глава Минцифры Максут Шадаев на совещании президента РФ с членами правительства. По словам министра, дефицит разработчиков оценивается примерно в 500 000–700 000 человек, которые нужны для того, чтобы поддерживать высокие темпы развития отрасли.
Отъезд ИТ-специалистов из России происходил в две волны. Первый отток случился после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 г. Второй – после объявления частичной мобилизации в сентябре того же года. Всего в 2022 г. страну покинули порядка 100 000 айтишников, сообщал Шадаев.