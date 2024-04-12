Летчики РФ совершили первый в мире прыжок из стратосферы на Северный полюс

12 апреля президент Владимир Путин на встрече с белорусским лидером Александром Лукашенко и вернувшимися с МКС российским космонавтом Олегом Новицким и белорусской космонавткой Мариной Василевской подчеркнул, что развитие космической отрасли помогает эффективно решить все задачи, включая повышение обороноспособности России. Было отмечено, что в РФ есть программа развития космической отрасли до 2030 г., а потом до 2036 г., работа над которой ведется постоянно.