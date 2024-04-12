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Летчики РФ совершили первый в мире прыжок из стратосферы на Северный полюс

Ведомости

В День космонавтики россияне первыми в мире совершили прыжок из стратосферы на Северный полюс. Об этом сообщает пресс-служба Юго-Западного государственного университета (ЮЗГУ).

Уточняется, что стратосферный прыжок был совершен с высоты более 10 км. Его исполнили летчик-космонавт, Герой России, почетный профессор ЮЗГУ Михаил Корниенко, летчик-инструктор Александр Лынник и основатель аэрокосмической лаборатории «Стратонавтика» Денис Ефремов.

11 апреля с космодрома «Восточный» в Амурской области был успешно совершен первый запуск тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5». Ракета стартовала после двух переносов на одни сутки каждый из-за обнаружившихся технических неисправностей.

12 апреля президент Владимир Путин на встрече с белорусским лидером Александром Лукашенко и вернувшимися с МКС российским космонавтом Олегом Новицким и белорусской космонавткой Мариной Василевской подчеркнул, что развитие космической отрасли помогает эффективно решить все задачи, включая повышение обороноспособности России. Было отмечено, что в РФ есть программа развития космической отрасли до 2030 г., а потом до 2036 г., работа над которой ведется постоянно.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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