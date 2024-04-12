Летчики РФ совершили первый в мире прыжок из стратосферы на Северный полюс
В День космонавтики россияне первыми в мире совершили прыжок из стратосферы на Северный полюс. Об этом сообщает пресс-служба Юго-Западного государственного университета (ЮЗГУ).
Уточняется, что стратосферный прыжок был совершен с высоты более 10 км. Его исполнили летчик-космонавт, Герой России, почетный профессор ЮЗГУ Михаил Корниенко, летчик-инструктор Александр Лынник и основатель аэрокосмической лаборатории «Стратонавтика» Денис Ефремов.
11 апреля с космодрома «Восточный» в Амурской области был успешно совершен первый запуск тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5». Ракета стартовала после двух переносов на одни сутки каждый из-за обнаружившихся технических неисправностей.
12 апреля президент Владимир Путин на встрече с белорусским лидером Александром Лукашенко и вернувшимися с МКС российским космонавтом Олегом Новицким и белорусской космонавткой Мариной Василевской подчеркнул, что развитие космической отрасли помогает эффективно решить все задачи, включая повышение обороноспособности России. Было отмечено, что в РФ есть программа развития космической отрасли до 2030 г., а потом до 2036 г., работа над которой ведется постоянно.