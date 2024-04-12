Путин: без космоса невозможно решить ни одной задачи
Развитие космической отрасли помогает эффективно решить все задачи, включая повышение обороноспособности России, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с белорусским лидером Александром Лукашенко и вернувшимися с Международной космической станции (МКС) российским космонавтом Олегом Новицким и белорусской космонавткой Мариной Василевской. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Путин уточнил, что развитие космической отрасли помогает в повышении обороноспособности страны, а также влияет на современные материалы, лекарственные препараты, логистику и передвижение.
«В общем, вот куда пальцем ни ткнешь, везде есть применение космическим технологиям», – отметил глава государства.
Президент РФ отметил важность этой темы. В России ей уделяют и будут уделять необходимое внимание. В РФ есть программа развития космической отрасли до 2030 г., а потом до 2036 г., работа над которой ведется постоянно. Путин обратил внимание, что недавно состоялся старт тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5».
«Это тоже хорошее движение вперед», – заметил российский лидер.
С помощью этой ракеты-носителя Россия будет выводить все, что необходимо, для создания российской орбитальной станции. Путин также выразил надежду на продолжение сотрудничества с Белоруссией.
12 февраля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что Россия и Белоруссия уже продолжительное время сотрудничают по вопросу освоения космоса и данная практика будет расширяться.
25 марта Василевская, Новицкий и астронавт NASA Трейси Дайсон перешли с корабля «Союз МС-25» на борт МКС. Там их встретили космонавты «Роскосмоса» Олег Кононенко, Николай Чуб и Александр Гребенкин, астронавты NASA Лорал О’Хара, Майкл Барратт, Мэттью Доминик и Джанетт Эппс. 11 апреля Новицкий и Василевская были награждены орденом Гагарина «за большой вклад в развитие пилотируемой космонавтики и мужество, проявленное при осуществлении длительного космического полета на Международной космической станции».
В тот же день пресс-служба «Роскомоса» сообщила об успешном первом запуске тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5» с космодрома «Восточный» в Амурской области.
Ракета стартовала после двух переносов на одни сутки каждый из-за обнаружившихся технических неисправностей. Пуск произошел в 12:00 по московскому времени, ступени ракеты отработали штатно.