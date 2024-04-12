Путин: без космоса невозможно решить ни одной задачи

Президент РФ отметил важность этой темы. В России ей уделяют и будут уделять необходимое внимание. В РФ есть программа развития космической отрасли до 2030 г., а потом до 2036 г., работа над которой ведется постоянно. Путин обратил внимание, что недавно состоялся старт тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5».