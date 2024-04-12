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Путин: без космоса невозможно решить ни одной задачи

Ведомости

Развитие космической отрасли помогает эффективно решить все задачи, включая повышение обороноспособности России, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с белорусским лидером Александром Лукашенко и вернувшимися с Международной космической станции (МКС) российским космонавтом Олегом Новицким и белорусской космонавткой Мариной Василевской. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Путин уточнил, что развитие космической отрасли помогает в повышении обороноспособности страны, а также влияет на современные материалы, лекарственные препараты, логистику и передвижение.

«В общем, вот куда пальцем ни ткнешь, везде есть применение космическим технологиям», – отметил глава государства.

Президент РФ отметил важность этой темы. В России ей уделяют и будут уделять необходимое внимание. В РФ есть программа развития космической отрасли до 2030 г., а потом до 2036 г., работа над которой ведется постоянно. Путин обратил внимание, что недавно состоялся старт тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5».

«Это тоже хорошее движение вперед», – заметил российский лидер.

С помощью этой ракеты-носителя Россия будет выводить все, что необходимо, для создания российской орбитальной станции. Путин также выразил надежду на продолжение сотрудничества с Белоруссией.

12 февраля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что Россия и Белоруссия уже продолжительное время сотрудничают по вопросу освоения космоса и данная практика будет расширяться.

25 марта Василевская, Новицкий и астронавт NASA Трейси Дайсон перешли с корабля «Союз МС-25» на борт МКС. Там их встретили космонавты «Роскосмоса» Олег Кононенко, Николай Чуб и Александр Гребенкин, астронавты NASA Лорал О’Хара, Майкл Барратт, Мэттью Доминик и Джанетт Эппс. 11 апреля Новицкий и Василевская были награждены орденом Гагарина «за большой вклад в развитие пилотируемой космонавтики и мужество, проявленное при осуществлении длительного космического полета на Международной космической станции».

В тот же день пресс-служба «Роскомоса» сообщила об успешном первом запуске тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5» с космодрома «Восточный» в Амурской области.

Ракета стартовала после двух переносов на одни сутки каждый из-за обнаружившихся технических неисправностей. Пуск произошел в 12:00 по московскому времени, ступени ракеты отработали штатно.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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