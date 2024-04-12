Песков отметил тесное сотрудничество РФ и Белоруссии в сфере освоения космоса

«Действительно, взаимодействие России и Белоруссии в космической сфере началось гораздо раньше. <...> Сейчас еще и представители Белоруссии уже в отряде космонавтов. И эта практика будет расширяться. Это не был разовый полет», – заявил он, комментируя высказывание президента Белоруссии Александра Лукашенко о взаимодействии с РФ в космической сфере.