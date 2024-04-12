Путин присвоил звания Героев России космонавтам Петелину и Федяеву
Президент России Владимир Путин присвоил звания Героев России космонавтам Дмитрию Петелину и Андрею Федяеву. Соответствующий указ главы государства опубликован на портале правовой информации.
Звания присвоены за «мужество и героизм, проявленные при осуществлении длительного космического полета нa Международной космической станции».
Космонавты Олег Новицкий, Сергей Прокопьев и Марина Василевская награждены орденом Гагарина «за большой вклад в развитие пилотируемой космонавтики и мужество, проявленное при осуществлении длительного космического полета на Международной космической станции».
11 апреля президент Белоруссии Александр Лукашенко удостоил первого белорусского космонавта Марину Василевскую звания Героя страны.
6 апреля международный экипаж корабля «Союз МС-24» вернулся на Землю, спускаемый аппарат приземлился утром 6 апреля в районе казахстанского города Жезказган. На борту находились Василевская, космонавт «Роскосмоса» Олег Новицкий и астронавт NASA Лорал О’Хара. Новицкий и Василевская провели на орбите 14 суток, а О’Хара – 204 суток. Василевская рассказала, что гордится порученной миссией, и отметила, что ее профессия бортпроводника на Земле помогла ей при подготовке к полету.
25 марта Василевская, Новицкий и астронавт NASA Трейси Дайсон перешли с корабля «Союз МС-25» на борт Международной космической станции (МКС). Там их встретили космонавты «Роскосмоса» Олег Кононенко, Николай Чуб и Александр Гребенкин, астронавты NASA Лорал О’Хара, Майкл Барратт, Мэттью Доминик и Джанетт Эппс.