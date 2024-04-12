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Путин присвоил звания Героев России космонавтам Петелину и Федяеву

Ведомости

Президент России Владимир Путин присвоил звания Героев России космонавтам Дмитрию Петелину и Андрею Федяеву. Соответствующий указ главы государства опубликован на портале правовой информации.

Звания присвоены за «мужество и героизм, проявленные при осуществлении длительного космического полета нa Международной космической станции».

Космонавты Олег Новицкий, Сергей Прокопьев и Марина Василевская награждены орденом Гагарина «за большой вклад в развитие пилотируемой космонавтики и мужество, проявленное при осуществлении длительного космического полета на Международной космической станции».

11 апреля президент Белоруссии Александр Лукашенко удостоил первого белорусского космонавта Марину Василевскую звания Героя страны.

6 апреля международный экипаж корабля «Союз МС-24» вернулся на Землю, спускаемый аппарат приземлился утром 6 апреля в районе казахстанского города Жезказган. На борту находились Василевская, космонавт «Роскосмоса» Олег Новицкий и астронавт NASA Лорал О’Хара. Новицкий и Василевская провели на орбите 14 суток, а О’Хара – 204 суток. Василевская рассказала, что гордится порученной миссией, и отметила, что ее профессия бортпроводника на Земле помогла ей при подготовке к полету.

25 марта Василевская, Новицкий и астронавт NASA Трейси Дайсон перешли с корабля «Союз МС-25» на борт Международной космической станции (МКС). Там их встретили космонавты «Роскосмоса» Олег Кононенко, Николай Чуб и Александр Гребенкин, астронавты NASA Лорал О’Хара, Майкл Барратт, Мэттью Доминик и Джанетт Эппс.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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