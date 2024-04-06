Экипаж корабля «Союз МС-24» вернулся на Землю
Международный экипаж корабля «Союз МС-24» вернулся на Землю, спускаемый аппарат приземлился утром 6 апреля в районе казахстанского города Жезказган, сообщила пресс-служба «Роскосмоса».
На борту находились первая участница космического полета от Белоруссии Марина Василевская, космонавт «Роскосмоса» Олег Новицкий и астронавт NASA Лорал О’Хара.
«Сегодня в 10:17 мск спускаемый аппарат корабля «Союз МС-24» с Олегом Новицким, Мариной Василевской и Лорал О’Хара приземлился в районе казахстанского города Жезказган», – сообщили в госкорпорации.
Утром корабль отстыковался от модуля «Рассвет», его сведение с орбиты и спуск на Землю прошли штатно, говорится в сообщении.
Новицкий и Василевская провели на орбите 14 суток, а О’Хара – 204 суток. Российский космонавт набрал в сумме 545 суток, а для других членов экипажа завершились первые в их карьерах космические полеты.
25 марта Василевская, Новицкий и астронавт NASA Трейси Дайсон перешли с корабля «Союз МС-25» на борт Международной космической станции (МКС). Там их встретили космонавты «Роскосмоса» Олег Кононенко, Николай Чуб и Александр Гребенкин, астронавты NASA Лорал О’Хара, Майкл Барратт, Мэттью Доминик и Джанетт Эппс.