Лукашенко присвоил космонавту Василевской звание Героя Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко удостоил первого белорусского космонавта Марину Василевскую звания Героя страны. Об этом сообщает агентство «БелТа».
Церемония награждения состоялась во Дворце Независимости в Минске. Лукашенко вручил Василевской медаль.
Белорусский президент также наградил участников и организаторов космического полета.
6 апреля Международный экипаж корабля «Союз МС-24» вернулся на Землю, спускаемый аппарат приземлился утром 6 апреля в районе казахстанского города Жезказган. На борту находились Василевская, космонавт «Роскосмоса» Олег Новицкий и астронавт NASA Лорал О’Хара. Новицкий и Василевская провели на орбите 14 суток, а О’Хара – 204 суток. Василевская рассказала, что гордится порученной миссией, и отметила, что ее профессия бортпроводника на Земле помогла ей при подготовке к полету.
25 марта Василевская, Новицкий и астронавт NASA Трейси Дайсон перешли с корабля «Союз МС-25» на борт Международной космической станции (МКС). Там их встретили космонавты «Роскосмоса» Олег Кононенко, Николай Чуб и Александр Гребенкин, астронавты NASA Лорал О’Хара, Майкл Барратт, Мэттью Доминик и Джанетт Эппс.
В конце марта Василевская рассказала, что не посещает американский сегмент МКС, поскольку у нее отсутствует специальное разрешение американских коллег.