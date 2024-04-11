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Лукашенко присвоил космонавту Василевской звание Героя Белоруссии

Ведомости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко удостоил первого белорусского космонавта Марину Василевскую звания Героя страны. Об этом сообщает агентство «БелТа».

Церемония награждения состоялась во Дворце Независимости в Минске. Лукашенко вручил Василевской медаль.

Белорусский президент также наградил участников и организаторов космического полета.

6 апреля Международный экипаж корабля «Союз МС-24» вернулся на Землю, спускаемый аппарат приземлился утром 6 апреля в районе казахстанского города Жезказган. На борту находились Василевская, космонавт «Роскосмоса» Олег Новицкий и астронавт NASA Лорал О’Хара. Новицкий и Василевская провели на орбите 14 суток, а О’Хара – 204 суток. Василевская рассказала, что гордится порученной миссией, и отметила, что ее профессия бортпроводника на Земле помогла ей при подготовке к полету.

25 марта Василевская, Новицкий и астронавт NASA Трейси Дайсон перешли с корабля «Союз МС-25» на борт Международной космической станции (МКС). Там их встретили космонавты «Роскосмоса» Олег Кононенко, Николай Чуб и Александр Гребенкин, астронавты NASA Лорал О’Хара, Майкл Барратт, Мэттью Доминик и Джанетт Эппс.

В конце марта Василевская рассказала, что не посещает американский сегмент МКС, поскольку у нее отсутствует специальное разрешение американских коллег. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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