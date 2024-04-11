Лукашенко присвоил космонавту Василевской звание Героя Белоруссии

6 апреля Международный экипаж корабля «Союз МС-24» вернулся на Землю, спускаемый аппарат приземлился утром 6 апреля в районе казахстанского города Жезказган. На борту находились Василевская, космонавт «Роскосмоса» Олег Новицкий и астронавт NASA Лорал О’Хара. Новицкий и Василевская провели на орбите 14 суток, а О’Хара – 204 суток. Василевская рассказала, что гордится порученной миссией, и отметила, что ее профессия бортпроводника на Земле помогла ей при подготовке к полету.