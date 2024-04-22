Мантуров: «Росатом» готов предложить Узбекистану строительство новой АЭС
Госкорпорация «Росатом» готова предоставить Узбекистану предложения по АЭС малой мощности, сообщил вице-премьер – глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
Площадка для строительства станции уже была выбрана, – по словам Мантурова, новая АЭС будет находиться вблизи озера Тузкан в Джизакской области. На площадке завершены инженерные изыскания и подтверждена ее пригодность к сооружению АЭС и определена оптимальная техническая конфигурация проекта.
Россия и Узбекистан подписали соглашение о сотрудничестве в строительстве на территории Узбекистана АЭС осенью 2018 г. Как отмечалось тогда, «Росатом» планирует построить комплекс из двух энергоблоков поколения III+ с реакторными установками ВВЭР-1200.
В июне 2023 г. директор по капитальным вложениям и государственному строительному надзору «Росатома» Геннадий Сахаров сообщил, что корпорация планирует подписать контракт на строительство первой АЭС в Узбекистане.
«Как только наши партнеры из Узбекистана заключат контракт на строительство первой АЭС, Росатом готов в максимально сжатые сроки развернуть сооружение проекта», – говорил он. По словам Мантурова 22 апреля, «Росатом» и агентство «Узатом» продолжают работу над контрактом на строительство АЭС в Узбекистане.