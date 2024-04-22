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Мантуров: «Росатом» готов предложить Узбекистану строительство новой АЭС

Ведомости

Госкорпорация «Росатом» готова предоставить Узбекистану предложения по АЭС малой мощности, сообщил вице-премьер – глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

«Росатом готов предоставить Узбекистану и дополнительные предложения, в том числе по атомным станциям малой мощности», – сказал вице-премьер в кулуарах международной выставки «Иннопром. Центральная Азия» (цитата по ТАСС).

Площадка для строительства станции уже была выбрана, – по словам Мантурова, новая АЭС будет находиться вблизи озера Тузкан в Джизакской области. На площадке завершены инженерные изыскания и подтверждена ее пригодность к сооружению АЭС и определена оптимальная техническая конфигурация проекта.

Россия и Узбекистан подписали соглашение о сотрудничестве в строительстве на территории Узбекистана АЭС осенью 2018 г. Как отмечалось тогда, «Росатом» планирует построить комплекс из двух энергоблоков поколения III+ с реакторными установками ВВЭР-1200.

В июне 2023 г. директор по капитальным вложениям и государственному строительному надзору «Росатома» Геннадий Сахаров сообщил, что корпорация планирует подписать контракт на строительство первой АЭС в Узбекистане.

«Как только наши партнеры из Узбекистана заключат контракт на строительство первой АЭС, Росатом готов в максимально сжатые сроки развернуть сооружение проекта», – говорил он. По словам Мантурова 22 апреля, «Росатом» и агентство «Узатом» продолжают работу над контрактом на строительство АЭС в Узбекистане.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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