Мантуров: «Росатом» готов предложить Узбекистану строительство новой АЭС

«Как только наши партнеры из Узбекистана заключат контракт на строительство первой АЭС, Росатом готов в максимально сжатые сроки развернуть сооружение проекта», – говорил он. По словам Мантурова 22 апреля, «Росатом» и агентство «Узатом» продолжают работу над контрактом на строительство АЭС в Узбекистане.