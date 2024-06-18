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В Telegram появилось приложение для знакомств

Ведомости

В Telegram заработал первый сервис для знакомств TON Dating, разработанный на блокчейне The Open Network (TON). Приложением могут бесплатно пользоваться женщины, мужчинам придется платить виртуальной валютой. Об этом сообщает портал «Код Дурова» со ссылкой на пресс-службу TON Dating.

Для доступа к сервису необходимо пройти обязательную многоступенчатую верификацию, механизм которой создан по аналогии с системами безопасности в онлайн-банкинге. Предполагается, что это позволит отфильтровать анонимов и ботов – в период двух месяцев тестовой работы модерацию прошло лишь 3% от поданных заявок.

Стоимость месячной подписки для мужчин при помощи виртуальной валюты Telegram Stars составит 2500 звезд, или 5700 руб. При этом за определенные действия в сервисе все пользователи могут получать бонусы в Toncoin и затем выводить эту криптовалюту на личный криптокошелек TON.

Основателем приложения является Владимир Махов, который в прошлом возглавлял российский дейтинг-сервис «VK Знакомства». Инвестиции в разработку составили $100 000. Сервис рассчитывает в течение ближайших трех лет получить не менее 0,1% ежемесячной аудитории Telegram и TON.

После начала российской спецоперации на Украине ряд зарубежных приложений для знакомств прекратили работу в России, а отечественные компании попытались занять освободившуюся нишу. В 2023 г. лидером по скачиваниям в мобильном сегменте оказался сервис «ДругВокруг» (3,4 млн скачиваний, или 17,5% от общего количества), подсчитала Sensor Tower. На втором месте была Mamba (15%), на третьем – Tabor (13,7%). В марте «Ведомости» писали, что «Яндекс» также может запустить приложение для знакомств.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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