В Telegram появилось приложение для знакомств

После начала российской спецоперации на Украине ряд зарубежных приложений для знакомств прекратили работу в России, а отечественные компании попытались занять освободившуюся нишу. В 2023 г. лидером по скачиваниям в мобильном сегменте оказался сервис «ДругВокруг» (3,4 млн скачиваний, или 17,5% от общего количества), подсчитала Sensor Tower. На втором месте была Mamba (15%), на третьем – Tabor (13,7%). В марте «Ведомости» писали, что «Яндекс» также может запустить приложение для знакомств.