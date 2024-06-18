В Telegram появилось приложение для знакомств
В Telegram заработал первый сервис для знакомств TON Dating, разработанный на блокчейне The Open Network (TON). Приложением могут бесплатно пользоваться женщины, мужчинам придется платить виртуальной валютой. Об этом сообщает портал «Код Дурова» со ссылкой на пресс-службу TON Dating.
Для доступа к сервису необходимо пройти обязательную многоступенчатую верификацию, механизм которой создан по аналогии с системами безопасности в онлайн-банкинге. Предполагается, что это позволит отфильтровать анонимов и ботов – в период двух месяцев тестовой работы модерацию прошло лишь 3% от поданных заявок.
Стоимость месячной подписки для мужчин при помощи виртуальной валюты Telegram Stars составит 2500 звезд, или 5700 руб. При этом за определенные действия в сервисе все пользователи могут получать бонусы в Toncoin и затем выводить эту криптовалюту на личный криптокошелек TON.
Основателем приложения является Владимир Махов, который в прошлом возглавлял российский дейтинг-сервис «VK Знакомства». Инвестиции в разработку составили $100 000. Сервис рассчитывает в течение ближайших трех лет получить не менее 0,1% ежемесячной аудитории Telegram и TON.
После начала российской спецоперации на Украине ряд зарубежных приложений для знакомств прекратили работу в России, а отечественные компании попытались занять освободившуюся нишу. В 2023 г. лидером по скачиваниям в мобильном сегменте оказался сервис «ДругВокруг» (3,4 млн скачиваний, или 17,5% от общего количества), подсчитала Sensor Tower. На втором месте была Mamba (15%), на третьем – Tabor (13,7%). В марте «Ведомости» писали, что «Яндекс» также может запустить приложение для знакомств.