ФАС выдала предупреждение операторам связи
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала МТС, «Мегафону» и «Билайну» предупреждения о прекращении взимания дополнительной платы с абонентов при их нахождении в Крыму и Севастополе. Об этом сообщается на сайте ведомства.
«Действия операторов ущемляют интересы абонентов, ведомство выдало предупреждения о прекращении взимания дополнительной платы», – говорится в сообщении.
В ФАС напомнили, что с 1 января для операторов созданы экономические условия для оказания своим абонентам услуг связи в Крыму и Севастополе без взимания дополнительной платы на уровне домашнего региона.
В конце июня стало известно, что принадлежащая «Ростелекому» Tele2 первой из российских операторов связи планирует осенью отменить роуминг на территории Крыма и Севастополя. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель Tele2. Оператор, по его словам, уже приступил к доработкам в IT-системах и планирует привести тарифы в регионе в соответствие с общероссийскими.
В компании это решение пояснили тем, что южные регионы страны стали «центрами притяжения туристов на фоне ограничений поездок за границу», поэтому есть «запрос клиентов на понятную и прозрачную тарификацию, как на материке».