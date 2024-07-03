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ФАС выдала предупреждение операторам связи

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала МТС, «Мегафону» и «Билайну» предупреждения о прекращении взимания дополнительной платы с абонентов при их нахождении в Крыму и Севастополе. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Действия операторов ущемляют интересы абонентов, ведомство выдало предупреждения о прекращении взимания дополнительной платы», – говорится в сообщении.

В ФАС напомнили, что с 1 января для операторов созданы экономические условия для оказания своим абонентам услуг связи в Крыму и Севастополе без взимания дополнительной платы на уровне домашнего региона.

В конце июня стало известно, что принадлежащая «Ростелекому» Tele2 первой из российских операторов связи планирует осенью отменить роуминг на территории Крыма и Севастополя. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель Tele2. Оператор, по его словам, уже приступил к доработкам в IT-системах и планирует привести тарифы в регионе в соответствие с общероссийскими.

В компании это решение пояснили тем, что южные регионы страны стали «центрами притяжения туристов на фоне ограничений поездок за границу», поэтому есть «запрос клиентов на понятную и прозрачную тарификацию, как на материке». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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