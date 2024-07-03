ФАС выдала предупреждение операторам связи

В конце июня стало известно, что принадлежащая «Ростелекому» Tele2 первой из российских операторов связи планирует осенью отменить роуминг на территории Крыма и Севастополя. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель Tele2. Оператор, по его словам, уже приступил к доработкам в IT-системах и планирует привести тарифы в регионе в соответствие с общероссийскими.