Минпромторг намерен субсидировать стоимость отечественных процессоров

27 июня «Ведомости» писали, что производитель и разработчик вычислительной техники Yadro (ООО «КНС групп», входит в «ИКС холдинг») планирует выпустить планшет на базе собственного процессора на архитектуре RISC-V в 2025 г. По словам гендиректора «Ядро клиентские системы» Дмитрия Черкасова, компания уже получила первый прототип собственного процессора на архитектуре RISC-V.