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Минпромторг намерен субсидировать стоимость отечественных процессоров

Ведомости

Минпромторг собирается субсидировать конечную стоимость отечественных процессоров для снижения их цены до уровня иностранных чипов, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.

Таким образом министерство рассчитывает стимулировать спрос. По мнению участников рынка, на эти цели не потребуется значительных средств из бюджета.

По словам собеседника издания, суть в том, чтобы российские производители компьютеров, систем хранения данных и серверов могли выпустить серию техники на отечественном чипсете без роста стоимости конечного оборудования.

5 июня сообщалось, что Минпромторг разместил госзакупку на разработку и освоение производства цифровых базовых матричных кристаллов (БМК), которые должны стать заменой микросхемы Intel (Altera). 23 апреля министерство опубликовало открытый конкурс на опытно-конструкторские работы (ОКР) для освоения производства БМК под шифром «Алмаз-100». В конкурсе приняла участие единственная организация, ставшая победителем, – Научно-исследовательский институт молекулярной электроники (НИИМЭ).

27 июня «Ведомости» писали, что производитель и разработчик вычислительной техники Yadro (ООО «КНС групп», входит в «ИКС холдинг») планирует выпустить планшет на базе собственного процессора на архитектуре RISC-V в 2025 г. По словам гендиректора «Ядро клиентские системы» Дмитрия Черкасова, компания уже получила первый прототип собственного процессора на архитектуре RISC-V.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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