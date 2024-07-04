Минпромторг намерен субсидировать стоимость отечественных процессоров
Минпромторг собирается субсидировать конечную стоимость отечественных процессоров для снижения их цены до уровня иностранных чипов, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.
Таким образом министерство рассчитывает стимулировать спрос. По мнению участников рынка, на эти цели не потребуется значительных средств из бюджета.
По словам собеседника издания, суть в том, чтобы российские производители компьютеров, систем хранения данных и серверов могли выпустить серию техники на отечественном чипсете без роста стоимости конечного оборудования.
5 июня сообщалось, что Минпромторг разместил госзакупку на разработку и освоение производства цифровых базовых матричных кристаллов (БМК), которые должны стать заменой микросхемы Intel (Altera). 23 апреля министерство опубликовало открытый конкурс на опытно-конструкторские работы (ОКР) для освоения производства БМК под шифром «Алмаз-100». В конкурсе приняла участие единственная организация, ставшая победителем, – Научно-исследовательский институт молекулярной электроники (НИИМЭ).
27 июня «Ведомости» писали, что производитель и разработчик вычислительной техники Yadro (ООО «КНС групп», входит в «ИКС холдинг») планирует выпустить планшет на базе собственного процессора на архитектуре RISC-V в 2025 г. По словам гендиректора «Ядро клиентские системы» Дмитрия Черкасова, компания уже получила первый прототип собственного процессора на архитектуре RISC-V.