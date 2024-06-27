Yadro выпустит планшет на собственном процессоре в 2025 году

«Мы уже получили первый прототип собственного процессора на архитектуре RISC-V. Напоминаю, что это независимая от Intel и от ARM архитектура», – заявил Черкасов. По его словам, устройство сейчас тестируется. «И я думаю, что первый прототип планшета в следующем году уже появится на собственном процессоре», – добавил топ-менеджер.