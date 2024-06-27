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Yadro выпустит планшет на собственном процессоре в 2025 году

Компания планирует адаптировать планшет Kvadra_T к открытой архитектуре RISC-V
Кристина Холупова
Анна Устинова
Кремниевые пластины для процессоров Yadro придется изготовить за рубежом, считают эксперты/ Пресс-служба Yadro

Производитель и разработчик вычислительной техники Yadro (ООО «КНС групп», входит в «ИКС холдинг») намеревается выпустить планшет на базе собственного процессора на архитектуре RISC-V в 2025 г. Об этом рассказал гендиректор «Ядро клиентские системы» Дмитрий Черкасов в ходе конференции «Российская электроника: в ожидании массового потребителя», организованной газетой «Ведомости».

«Мы уже получили первый прототип собственного процессора на архитектуре RISC-V. Напоминаю, что это независимая от Intel и от ARM архитектура», – заявил Черкасов. По его словам, устройство сейчас тестируется. «И я думаю, что первый прототип планшета в следующем году уже появится на собственном процессоре», – добавил топ-менеджер.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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