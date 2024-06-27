Yadro выпустит планшет на собственном процессоре в 2025 году

Yadro выпустит планшет на собственном процессоре в 2025 годуКомпания планирует адаптировать планшет Kvadra_T к открытой архитектуре RISC-V
Производитель и разработчик вычислительной техники Yadro (ООО «КНС групп», входит в «ИКС холдинг») намеревается выпустить планшет на базе собственного процессора на архитектуре RISC-V в 2025 г. Об этом рассказал гендиректор «Ядро клиентские системы» Дмитрий Черкасов в ходе конференции «Российская электроника: в ожидании массового потребителя», организованной газетой «Ведомости».
«Мы уже получили первый прототип собственного процессора на архитектуре RISC-V. Напоминаю, что это независимая от Intel и от ARM архитектура», – заявил Черкасов. По его словам, устройство сейчас тестируется. «И я думаю, что первый прототип планшета в следующем году уже появится на собственном процессоре», – добавил топ-менеджер.
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