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Минпромторг заказал разработку аналога интегральной схемы Intel

Схему можно использовать в бортовых вычислительных системах авиационной и космической техники
Кристина Холупова
Аналог кристалла Intel можно встраивать в электронику для самолетов и космических аппаратов/ Фото из открытых источников

Минпромторг России разместил госзакупку на разработку и освоение производства цифровых базовых матричных кристаллов (БМК), которые должны стать заменой микросхемы Intel (Altera). Ведомство опубликовало открытый конкурс на опытно-конструкторские работы (ОКР) для освоения производства БМК под шифром «Алмаз-100» 23 апреля. На проект выделено 370 млн руб. В конкурсе принимала участие всего одна организация, ставшая победителем, – Научно-исследовательский институт молекулярной электроники (НИИМЭ). «Ведомости» направили запрос в НИИМЭ.

Согласно описанию объекта закупки, БМК разрабатываются для обеспечения ускоренной разработки цифровых изделий с большим количеством цифровых блоков и высокой скоростью выходных данных. Микросхемы предназначены для использования в бортовых цифровых вычислительных системах авиационной и космической техники, в том числе в качестве замены зарубежных программируемых логических интегральных схем (ПЛИС) семейства Cyclone V компании Intel (Altera), указано в документации.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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