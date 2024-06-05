Минпромторг заказал разработку аналога интегральной схемы Intel

Минпромторг заказал разработку аналога интегральной схемы IntelСхему можно использовать в бортовых вычислительных системах авиационной и космической техники
Минпромторг России разместил госзакупку на разработку и освоение производства цифровых базовых матричных кристаллов (БМК), которые должны стать заменой микросхемы Intel (Altera). Ведомство опубликовало открытый конкурс на опытно-конструкторские работы (ОКР) для освоения производства БМК под шифром «Алмаз-100» 23 апреля. На проект выделено 370 млн руб. В конкурсе принимала участие всего одна организация, ставшая победителем, – Научно-исследовательский институт молекулярной электроники (НИИМЭ). «Ведомости» направили запрос в НИИМЭ.
Согласно описанию объекта закупки, БМК разрабатываются для обеспечения ускоренной разработки цифровых изделий с большим количеством цифровых блоков и высокой скоростью выходных данных. Микросхемы предназначены для использования в бортовых цифровых вычислительных системах авиационной и космической техники, в том числе в качестве замены зарубежных программируемых логических интегральных схем (ПЛИС) семейства Cyclone V компании Intel (Altera), указано в документации.