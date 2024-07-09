«Роскосмос» анонсировал конвейерное производство спутников с 2026 года
На предприятиях «ИСС Решетнёва» и НПО имени С. А. Лавочкина в 2026 г. стартует конвейерное производство спутников, затраты на его запуск оцениваются в 60 млрд руб. Об этом сообщил глава корпорации «Роскосмос» Юрий Борисов, пишет «РИА Новости».
«В Красноярске [на ИСС Решетнёва] специализация – телекоммуникационное направление, а в Москве на НПО имени Лавочкина – это дистанционное зондирование земли», – сообщил Борисов.
Реализацию проекта, по словам главы «Роскосмоса», разделят на два этапа, завершающихся в 2026 и в 2028 гг. соответственно. Первый аппарат может сойти с конвейера в 2026 г., сейчас обсуждается вопрос бюджетной поддержки проекта.
Первый вице-премьер России Денис Мантуров 8 июня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил, что России в космосе необходимо не отставать от других стран и стараться выходить на новые рубежи, а также производить больше спутников. Орбитальные группировки государству развивать будет сложно без поддержки частного бизнеса, добавил Мантуров. По его словам, России необходимо создание собственной космической орбитальной станции, чтобы страна сохраняла лидерство как космическая держава.