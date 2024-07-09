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«Роскосмос» анонсировал конвейерное производство спутников с 2026 года

Ведомости

На предприятиях «ИСС Решетнёва» и НПО имени С. А. Лавочкина в 2026 г. стартует конвейерное производство спутников, затраты на его запуск оцениваются в 60 млрд руб. Об этом сообщил глава корпорации «Роскосмос» Юрий Борисов, пишет «РИА Новости».

«В Красноярске [на ИСС Решетнёва] специализация – телекоммуникационное направление, а в Москве на НПО имени Лавочкина – это дистанционное зондирование земли», – сообщил Борисов.

Реализацию проекта, по словам главы «Роскосмоса», разделят на два этапа, завершающихся в 2026 и в 2028 гг. соответственно. Первый аппарат может сойти с конвейера в 2026 г., сейчас обсуждается вопрос бюджетной поддержки проекта.

Первый вице-премьер России Денис Мантуров 8 июня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил, что России в космосе необходимо не отставать от других стран и стараться выходить на новые рубежи, а также производить больше спутников. Орбитальные группировки государству развивать будет сложно без поддержки частного бизнеса, добавил Мантуров. По его словам, России необходимо создание собственной космической орбитальной станции, чтобы страна сохраняла лидерство как космическая держава.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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