«Роскосмос» анонсировал конвейерное производство спутников с 2026 года

Первый вице-премьер России Денис Мантуров 8 июня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил, что России в космосе необходимо не отставать от других стран и стараться выходить на новые рубежи, а также производить больше спутников. Орбитальные группировки государству развивать будет сложно без поддержки частного бизнеса, добавил Мантуров. По его словам, России необходимо создание собственной космической орбитальной станции, чтобы страна сохраняла лидерство как космическая держава.