Мантуров рассказал о цели России в космосе

«Цель стоит не отставать и стараться выходить на новые рубежи… Мы, к сожалению, не первые в части орбитальных группировок – по связным спутникам и дистанционному зондированию Земли. Нам нужно очень интенсивно сегодня и производить, и запускать их, создавая и наращивая эти группировки», – сказал он.