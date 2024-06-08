Мантуров рассказал о цели России в космосе
«Цель стоит не отставать и стараться выходить на новые рубежи… Мы, к сожалению, не первые в части орбитальных группировок – по связным спутникам и дистанционному зондированию Земли. Нам нужно очень интенсивно сегодня и производить, и запускать их, создавая и наращивая эти группировки», – сказал он.
Орбитальные группировки государству развивать будет сложно без поддержки частного бизнеса, добавил Мантуров. По его словам, России необходимо создание собственной космической орбитальной станции, чтобы страна сохраняла лидерство как космическая держава. Вице-премьер также упомянул планируемый старт российской пилотируемой миссии на Луну.
Фокус господдержки будет сделан на расширении спутниковых группировок различного назначения, говорил в мае Мантуров на заседании в Госдуме. Для усиления позиций РФ в космосе, как отмечал он, по поручению президента готовится профильный национальный проект. Кроме того, власти будут поддерживать создание новых ракет-носителей на альтернативных видах топлива, в том числе многоразового использования, заверил зампред правительства.
В августе 2023 г. генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов анонсировал запуск двух аппаратов «Луна» в 2027 и 2028 гг. Кроме того, после 2030 г. планируется пуск «Луны-28». Тогда Борисов отмечал, что после этого произойдет переход «к новой фазе»: «Роскосмос» совместно с коллегами из Китая намерен работать над программой пилотируемого посещения Луны и строительства лунной базы.