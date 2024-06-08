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Мантуров рассказал о цели России в космосе

Ведомости

России в космосе необходимо не отставать от других стран и стараться выходить на новые рубежи, а также производить больше спутников, заявил «РИА Новости» первый вице-премьер России Денис Мантуров на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Цель стоит не отставать и стараться выходить на новые рубежи… Мы, к сожалению, не первые в части орбитальных группировок – по связным спутникам и дистанционному зондированию Земли. Нам нужно очень интенсивно сегодня и производить, и запускать их, создавая и наращивая эти группировки», – сказал он.

Орбитальные группировки государству развивать будет сложно без поддержки частного бизнеса, добавил Мантуров. По его словам, России необходимо создание собственной космической орбитальной станции, чтобы страна сохраняла лидерство как космическая держава. Вице-премьер также упомянул планируемый старт российской пилотируемой миссии на Луну.

Фокус господдержки будет сделан на расширении спутниковых группировок различного назначения, говорил в мае Мантуров на заседании в Госдуме. Для усиления позиций РФ в космосе, как отмечал он, по поручению президента готовится профильный национальный проект. Кроме того, власти будут поддерживать создание новых ракет-носителей на альтернативных видах топлива, в том числе многоразового использования, заверил зампред правительства.

В августе 2023 г. генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов анонсировал запуск двух аппаратов «Луна» в 2027 и 2028 гг. Кроме того, после 2030 г. планируется пуск «Луны-28». Тогда Борисов отмечал, что после этого произойдет переход «к новой фазе»: «Роскосмос» совместно с коллегами из Китая намерен работать над программой пилотируемого посещения Луны и строительства лунной базы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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