Мантуров: государство будет поддерживать расширение спутниковых группировок

«Перевод экономики на новый технологический уклад требует усиления наших позиций в космосе. Для этого по поручению президента также готовится профильный национальный проект. Фокус государственной поддержки будет сделан на расширении спутниковых группировок различного назначения», – сказал он на заседании комитета Госдумы по промышленности и торговле, где депутаты обсуждают его кандидатуру на должность первого зампреда в кабмине.