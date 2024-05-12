Мантуров: государство будет поддерживать расширение спутниковых группировок
Фокус господдержки будет сделан на расширении спутниковых группировок различного назначения, заявил кандидат на пост первого вице-премьера РФ Денис Мантуров, передает корреспондент «Ведомостей».
«Перевод экономики на новый технологический уклад требует усиления наших позиций в космосе. Для этого по поручению президента также готовится профильный национальный проект. Фокус государственной поддержки будет сделан на расширении спутниковых группировок различного назначения», – сказал он на заседании комитета Госдумы по промышленности и торговле, где депутаты обсуждают его кандидатуру на должность первого зампреда в кабмине.
Кроме того, власти будут поддерживать создание новых ракет-носителей на альтернативных видах топлива, в том числе многоразового использования, заверил он. Продолжится развитие инфраструктуры космодромов, пилотируемых программ – в том числе, строительство российской орбитальной станции – а также программ исследования дальнего космоса, добавил Мантуров.
Утром 12 мая комитеты Государственной думы начали рассматривать кандидатуры в новый состав кабинета министров. Премьер-министр Михаил Мишустин ранее внес на рассмотрение Госдумы предложения по новому составу правительства. Мантуров может занять должность первого вице-премьера.