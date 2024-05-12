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Мантуров: государство будет поддерживать расширение спутниковых группировок

Ведомости

Фокус господдержки будет сделан на расширении спутниковых группировок различного назначения, заявил кандидат на пост первого вице-премьера РФ Денис Мантуров, передает корреспондент «Ведомостей».

«Перевод экономики на новый технологический уклад требует усиления наших позиций в космосе. Для этого по поручению президента также готовится профильный национальный проект. Фокус государственной поддержки будет сделан на расширении спутниковых группировок различного назначения», – сказал он на заседании комитета Госдумы по промышленности и торговле, где депутаты обсуждают его кандидатуру на должность первого зампреда в кабмине.

Кроме того, власти будут поддерживать создание новых ракет-носителей на альтернативных видах топлива, в том числе многоразового использования, заверил он. Продолжится развитие инфраструктуры космодромов, пилотируемых программ – в том числе, строительство российской орбитальной станции – а также программ исследования дальнего космоса, добавил Мантуров.

Утром 12 мая комитеты Государственной думы начали рассматривать кандидатуры в новый состав кабинета министров. Премьер-министр Михаил Мишустин ранее внес на рассмотрение Госдумы предложения по новому составу правительства. Мантуров может занять должность первого вице-премьера.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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