Кремль: США сами отвергли инициативы России по запрету оружия в космосе
Россия неоднократно выступала за запрет какого-либо оружия в космосе, эти инициативы были отвергнуты, в том числе США, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Пескова попросили оценить заявление Пентагона, который обвинил Москву в том, что РФ вывела на низкую околоземную орбиту аппарат, способный нести противоспутниковое оружие.
«Никак не могу прокомментировать. Здесь мы действуем абсолютно в соответствии с международным правом, мы ничего не нарушаем. Мы неоднократно выступали за запрет какого-либо оружия в космосе. К сожалению, эти наши инициативы были отвергнуты, в том числе США», – сказал представитель Кремля.
Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что 16 мая Россия вывела на низкую околоземную орбиту аппарат, который, по его словам, способен нести противоспутниковое оружие. Райдер утверждал, что этот аппарат якобы может атаковать другие спутники на низкой околоземной орбите. Противокосмическое оружие выведено на той же орбите, что и правительственный спутник США, говорил он.
21 мая Совет безопасности ООН не принял резолюцию России о запрете любого оружия в космосе, поскольку она не получила нужного количества голосов. В частности, против принятия выступили США. В МИД России выразили разочарование результатами голосования. В Кремле, отвечая на вопрос об осведомленности Москвы об американской программе милитаризации космоса, призвали обратить внимание на список стран, которые не поддержали резолюцию.
Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков 22 мая назвал вбросами заявления Пентагона. Он подчеркнул, что Москва всегда последовательно выступает против размещения на околоземной орбите ударных средств.