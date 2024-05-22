Кремль: США сами отвергли инициативы России по запрету оружия в космосе

«Никак не могу прокомментировать. Здесь мы действуем абсолютно в соответствии с международным правом, мы ничего не нарушаем. Мы неоднократно выступали за запрет какого-либо оружия в космосе. К сожалению, эти наши инициативы были отвергнуты, в том числе США», – сказал представитель Кремля.