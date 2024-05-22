Пентагон заявил о запуске 16 мая российского противоспутникового аппарата
16 мая Россия вывела на низкую околоземную орбиту аппарат, который якобы способен нести противоспутниковое оружие. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.
По его словам, этот аппарат якобы может атаковать другие спутники на низкой околоземной орбите.
«Россия разместила это новое противокосмическое оружие на той же орбите, что и правительственный спутник США. Кроме того, его характеристики совпадают с ранее выведенными ракетами с полезной нагрузкой с 2019 по 2022 гг.», – сказал он.
Райдер подчеркнул, что США продолжают следить за ситуацией. Отвечая на вопрос, представляет ли выведенный 16 мая аппарат потенциальную угрозу спутнику США, представитель Пентагона вновь обратил внимание, что аппараты находятся на одной орбите.
21 мая Совет безопасности ООН не принял резолюцию России о запрете любого оружия в космосе, поскольку она не получила нужного количества голосов. В частности, против принятия выступили США. В МИД России выразили разочарование результатами голосования. В Кремле, отвечая на вопрос об осведомленности Москвы об американской программе милитаризации космоса, призвали обратить внимание на список стран, которые не поддержали резолюцию.
В феврале президент США Джо Байден отдал распоряжение вступить в прямой диалог с Россией по теме возможной разработки ею противоспутникового оружия космического базирования. Впервые о «серьезной угрозе национальной безопасности» заявил 14 февраля председатель комитета по разведке палаты представителей Майк Тернер.
Bloomberg со ссылкой на источники писал, что Россия якобы может разместить ядерное оружие в космосе уже в 2024 г. Однако, как сообщала NYT, мнения американских спецслужб разделились, будет ли это настоящее оружие или лишь макет боеголовки.
Российские власти отрицают какие-либо планы по размещению ядерного оружия в космосе. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Москва выступает категорически против этого. По его словам, в космосе Россия делает только то, что есть у других стран, включая США.