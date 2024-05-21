Кремль прокомментировал программу США по милитаризации космоса
Спецслужбы России выполняют свою работу, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос журналистов насчет осведомленности Кремля об американской программе милитаризации космоса.
«Первое: разумеется, наши специальные службы выполняют свою работу. И второе: мы просто просим обратить внимание на то, что нам не удалось выйти на принятие соответствующей резолюции по космосу. <…> Если вы проанализируете, кто выступал против, что предлагает в этом проекте российская сторона, вы, собственно, увидите ответ на ваш вопрос», – сказал Песков.
Представитель Кремля также напомнил, что Россия выступала за комплексное решение этого вопроса – за полный отказ от оружия в космосе.
«Посмотрите, кто выступил против. И вы сами ответите на ваш вопрос», – резюмировал пресс-секретарь президента.
21 мая Совет безопасности ООН отклонил резолюцию России о запрете оружия в космосе, поскольку она не получила нужного количества голосов. Из 15 членов Совбеза за документ проголосовали семь государств, в том числе Россия и Китай. Против выступили семь стран, Швейцария воздержалась.
В марте постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд сообщила, что Вашингтон и Токио подготовили проект резолюции о недопустимости размещения ядерного оружия в космосе. Голосование по документу было назначено на 24 апреля. До процедуры первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что американо-японский проект имеет подвох, поскольку документ не ограничивает размещения в космосе другого вида оружия.
Россия и Китая представили поправку к этому документу. В ней предлагалось добавить в текст пункт, в котором содержался призыв ко всем странам «навсегда предотвратить размещение оружия в космическом пространстве и применение силы или угрозы силой в космическом пространстве». В поправке также говорилось о необходимости достижения юридически обязывающих многосторонних соглашений. Однако поправка не была принята.
В результате 24 апреля Россия заблокировала в СБ ООН резолюцию США о неразмещении в космосе оружия массового уничтожения. 13 стран поддержали этот документ, Китай – воздержался.