Кремль прокомментировал программу США по милитаризации космоса

«Первое: разумеется, наши специальные службы выполняют свою работу. И второе: мы просто просим обратить внимание на то, что нам не удалось выйти на принятие соответствующей резолюции по космосу. <…> Если вы проанализируете, кто выступал против, что предлагает в этом проекте российская сторона, вы, собственно, увидите ответ на ваш вопрос», – сказал Песков.