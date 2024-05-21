МИД РФ разочарован решением СБ ООН по космической безопасности
Результаты голосования по проекту резолюции по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве и космической безопасности, внесенному Россией вместе с Китаем на рассмотрение СБ ООН, вызывают разочарование. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
По словам Захаровой, несмотря на то что предложения США и их союзников были учтены, они выступили против российской инициативы, показав, что нацелены превратить космос в арену боевых действий.
Принятие российской резолюции, считает представитель МИДа, позволило бы Совбезу «послать сильный и недвусмысленный сигнал» о твердом намерении исключить космос из гонки вооружений, сохранить его для мирных целей, а также приступить к разработке юридически обязывающего инструмента. В результате такая возможность была упущена.
Тем не менее, утверждает представитель ведомства, Россия продолжит вносить вклад в сохранение космоса свободным от оружия любого вида.
«Будем и далее последовательно выступать в пользу обеспечения того, чтобы освоение космического пространства осуществлялось исключительно в мирных целях, на благо всего человечества и на равноправной основе», – резюмировала Захарова.
В марте постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд сообщила, что Вашингтон и Токио подготовили проект резолюции о недопустимости размещения ядерного оружия в космосе. Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что американо-японский проект имеет подвох, поскольку документ не ограничивает размещения в космосе другого вида оружия.
Россия и Китай представили поправку к этому документу. В ней предлагалось добавить в текст пункт, в котором содержался призыв ко всем странам «навсегда предотвратить размещение оружия в космическом пространстве и применение силы или угрозы силой в космическом пространстве». В поправке также говорилось о необходимости достижения юридически обязывающих многосторонних соглашений. Однако поправка не была принята. В результате 24 апреля Россия заблокировала в СБ ООН резолюцию США о неразмещении в космосе оружия массового уничтожения. 13 стран поддержали этот документ, Китай – воздержался.
21 мая Совет безопасности ООН отклонил резолюцию России о запрете оружия в космосе, поскольку она не получила нужного количества голосов. Из 15 членов Совбеза за документ проголосовали семь государств, в том числе Россия и Китай. Против выступили семь стран, Швейцария воздержалась.