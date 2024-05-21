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МИД РФ разочарован решением СБ ООН по космической безопасности

Ведомости

Результаты голосования по проекту резолюции по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве и космической безопасности, внесенному Россией вместе с Китаем на рассмотрение СБ ООН, вызывают разочарование. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По словам Захаровой, несмотря на то что предложения США и их союзников были учтены, они выступили против российской инициативы, показав, что нацелены превратить космос в арену боевых действий.

Принятие российской резолюции, считает представитель МИДа, позволило бы Совбезу «послать сильный и недвусмысленный сигнал» о твердом намерении исключить космос из гонки вооружений, сохранить его для мирных целей, а также приступить к разработке юридически обязывающего инструмента. В результате такая возможность была упущена.

Тем не менее, утверждает представитель ведомства, Россия продолжит вносить вклад в сохранение космоса свободным от оружия любого вида.

«Будем и далее последовательно выступать в пользу обеспечения того, чтобы освоение космического пространства осуществлялось исключительно в мирных целях, на благо всего человечества и на равноправной основе», – резюмировала Захарова.

В марте постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд сообщила, что Вашингтон и Токио подготовили проект резолюции о недопустимости размещения ядерного оружия в космосе. Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что американо-японский проект имеет подвох, поскольку документ не ограничивает размещения в космосе другого вида оружия.

Россия и Китай представили поправку к этому документу. В ней предлагалось добавить в текст пункт, в котором содержался призыв ко всем странам «навсегда предотвратить размещение оружия в космическом пространстве и применение силы или угрозы силой в космическом пространстве». В поправке также говорилось о необходимости достижения юридически обязывающих многосторонних соглашений. Однако поправка не была принята. В результате 24 апреля Россия заблокировала в СБ ООН резолюцию США о неразмещении в космосе оружия массового уничтожения. 13 стран поддержали этот документ, Китай – воздержался.

21 мая Совет безопасности ООН отклонил резолюцию России о запрете оружия в космосе, поскольку она не получила нужного количества голосов. Из 15 членов Совбеза за документ проголосовали семь государств, в том числе Россия и Китай. Против выступили семь стран, Швейцария воздержалась.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

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Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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