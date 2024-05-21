МИД РФ разочарован решением СБ ООН по космической безопасности

Россия и Китай представили поправку к этому документу. В ней предлагалось добавить в текст пункт, в котором содержался призыв ко всем странам «навсегда предотвратить размещение оружия в космическом пространстве и применение силы или угрозы силой в космическом пространстве». В поправке также говорилось о необходимости достижения юридически обязывающих многосторонних соглашений. Однако поправка не была принята. В результате 24 апреля Россия заблокировала в СБ ООН резолюцию США о неразмещении в космосе оружия массового уничтожения. 13 стран поддержали этот документ, Китай – воздержался.