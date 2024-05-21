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Совбез ООН отклонил резолюцию России о запрете оружия в космосе

Ведомости

Совет безопасности ООН отклонил резолюцию России о запрете оружия в космосе, поскольку она не получила нужное количество голосов, пишет ТАСС.

Из 15 членов Совбеза за документ проголосовали семь государств, в том числе Россия и Китай. Против выступили семь стран, Швейцария воздержалась. Резолюция считается принятой, если никто из постоянных членов не наложил вето и за нее проголосовали девять членов Совета.

В марте постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд сообщила, что Вашингтон и Токио подготовили проект резолюции о недопустимости размещения ядерного оружия в космосе. Голосование по документу было назначено на 24 апреля. До процедуры первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что американо-японский проект имеет подвох, поскольку документ не ограничивает размещения в космосе другого вида оружия.

Россия и Китая представили поправку к этому документу. В ней предлагалось добавить в текст пункт, в котором содержался призыв ко всем странам «навсегда предотвратить размещение оружия в космическом пространстве и применение силы или угрозы силой в космическом пространстве». В поправке также говорилось о необходимости достижения юридически обязывающих многосторонних соглашений. Однако поправка не была принята.

В результате 24 апреля Россия заблокировала в СБ ООН резолюцию США о неразмещении в космосе оружия массового уничтожения. 13 стран поддержали этот документ, Китай – воздержался. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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