Совбез ООН отклонил резолюцию России о запрете оружия в космосе
Совет безопасности ООН отклонил резолюцию России о запрете оружия в космосе, поскольку она не получила нужное количество голосов, пишет ТАСС.
Из 15 членов Совбеза за документ проголосовали семь государств, в том числе Россия и Китай. Против выступили семь стран, Швейцария воздержалась. Резолюция считается принятой, если никто из постоянных членов не наложил вето и за нее проголосовали девять членов Совета.
В марте постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд сообщила, что Вашингтон и Токио подготовили проект резолюции о недопустимости размещения ядерного оружия в космосе. Голосование по документу было назначено на 24 апреля. До процедуры первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что американо-японский проект имеет подвох, поскольку документ не ограничивает размещения в космосе другого вида оружия.
Россия и Китая представили поправку к этому документу. В ней предлагалось добавить в текст пункт, в котором содержался призыв ко всем странам «навсегда предотвратить размещение оружия в космическом пространстве и применение силы или угрозы силой в космическом пространстве». В поправке также говорилось о необходимости достижения юридически обязывающих многосторонних соглашений. Однако поправка не была принята.
В результате 24 апреля Россия заблокировала в СБ ООН резолюцию США о неразмещении в космосе оружия массового уничтожения. 13 стран поддержали этот документ, Китай – воздержался.