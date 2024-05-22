Рябков счел вбросами обвинения Пентагона в запуске РФ противоспутникового оружия

21 мая Совет безопасности ООН не принял резолюцию России о запрете любого оружия в космосе, поскольку она не получила нужного количества голосов. В частности, против принятия выступили США. В МИД России выразили разочарование результатами голосования. В Кремле, отвечая на вопрос об осведомленности Москвы об американской программе милитаризации космоса, призвали обратить внимание на список стран, которые не поддержали резолюцию.