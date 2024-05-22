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Рябков счел вбросами обвинения Пентагона в запуске РФ противоспутникового оружия

Ведомости

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков назвал вбросами заявления Пентагона о запуске РФ противоспутникового аппарата, Москва, по его словам, продолжает развивать свою космическую программу.

«Не думаю, что мы должны откликаться на любой информационный вброс из Вашингтона. Космическая программа РФ развивается планово, пуски космических аппаратов различного назначения, в том числе и аппаратов, которые решают задачи укрепления нашей обороноспособности, – это тоже не новость», – сказал Рябков (цитата по «РИА Новости»).

Москва всегда последовательно выступает против размещения на околоземной орбите ударных средств, добавил замминистра.

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что 16 мая Россия вывела на низкую околоземную орбиту аппарат, который, по его словам, способен нести противоспутниковое оружие. Райдер утверждал, что этот аппарат якобы может атаковать другие спутники на низкой околоземной орбите.

«Россия разместила это новое противокосмическое оружие на той же орбите, что и правительственный спутник США. Кроме того, его характеристики совпадают с ранее выведенными ракетами с полезной нагрузкой с 2019 по 2022 гг.», – сказал он.

21 мая Совет безопасности ООН не принял резолюцию России о запрете любого оружия в космосе, поскольку она не получила нужного количества голосов. В частности, против принятия выступили США. В МИД России выразили разочарование результатами голосования. В Кремле, отвечая на вопрос об осведомленности Москвы об американской программе милитаризации космоса, призвали обратить внимание на список стран, которые не поддержали резолюцию.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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