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Сервис коротких видео «VK Клипы» впервые обошел TikTok по охвату аудитории

Ведомости

Сервис коротких вертикальных видео «VK Клипы» впервые обошел TikTok по охвату российских пользователей, пишет РБК со ссылкой на данные Mediascope.

В июне число пользователей «VK Клипов» достигло 66,6 млн, TikTok – 64,3 млн пользователей. За последний год аудитория «VK Клипов» растет. Например, в мае этого года количество пользователей сервиса составляло 66,4 млн человек, в апреле – 65,3 млн.

При этом популярность TikTok нестабильна, пишет издание. Ее охват колебался в диапазоне от 64,3 млн человек в июне до 68,4 млн в марте 2024 г.

Как пояснили в пресс-службе «В контакте», рост популярности «VK Клипов» может быть связан с внедрением новых функций и развитием алгоритмов рекомендаций.

7 марта 2022 г. TikTok объявила, что была вынуждена приостановить загрузку нового контента из России на фоне вступления в силу закона о дискредитации Вооруженных сил (ВС) РФ. В компании заявили, что заняты изучением возможных последствий этого закона в вопросах безопасности. С тех пор российским пользователям в том числе недоступен просмотр контента от авторов других стран.

В мае этого года зампред комитета Госдумы по информполитике, информтехнологиям и связи Антон Горелкин сообщил, что соцсети осталось выполнить одно из трех условий регулятора. TikTok уже разместил электронную форму для подачи жалоб и зарегистрировал личный кабинет на сайте Роскомнадзора. «Третье – это открытие полноценного представительства», – говорил он.

6 августа сервис «VK Видео» вошел в топ-3 по скачиваниям среди бесплатных приложений на фоне замедления видеохостинга YouTube.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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