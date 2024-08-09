Сервис коротких видео «VK Клипы» впервые обошел TikTok по охвату аудитории
В июне число пользователей «VK Клипов» достигло 66,6 млн, TikTok – 64,3 млн пользователей. За последний год аудитория «VK Клипов» растет. Например, в мае этого года количество пользователей сервиса составляло 66,4 млн человек, в апреле – 65,3 млн.
При этом популярность TikTok нестабильна, пишет издание. Ее охват колебался в диапазоне от 64,3 млн человек в июне до 68,4 млн в марте 2024 г.
Как пояснили в пресс-службе «В контакте», рост популярности «VK Клипов» может быть связан с внедрением новых функций и развитием алгоритмов рекомендаций.
7 марта 2022 г. TikTok объявила, что была вынуждена приостановить загрузку нового контента из России на фоне вступления в силу закона о дискредитации Вооруженных сил (ВС) РФ. В компании заявили, что заняты изучением возможных последствий этого закона в вопросах безопасности. С тех пор российским пользователям в том числе недоступен просмотр контента от авторов других стран.
В мае этого года зампред комитета Госдумы по информполитике, информтехнологиям и связи Антон Горелкин сообщил, что соцсети осталось выполнить одно из трех условий регулятора. TikTok уже разместил электронную форму для подачи жалоб и зарегистрировал личный кабинет на сайте Роскомнадзора. «Третье – это открытие полноценного представительства», – говорил он.