Сервисы «VK Видео» и RuTube вошли в топ-3 по числу скачиваний в России

Сервисы «VK Видео» и RuTube вошли в топ-3 по числу скачиваний в РоссииРост был зафиксирован на фоне замедления YouTube
Пользователи стали чаще скачивать российские сервисы «VK Видео» и RuTube после замедления видеохостинга YouTube, следует из данных площадок App Store и Google Play.
Сервис VK находится на втором месте по скачиваниям среди бесплатных приложений в магазине App Store, RuTube в том же рейтинге занимает третью строчку. Согласно «топу» Google Play, RuTube занимается первую строчку рейтинга, «VK Видео» – третье место.
Среднесуточная аудитория десктопной и мобильной версий видеохостинга RuTube среди россиян старше 12 лет в июне 2024 г. выросла в 2,1 раза к аналогичному периоду 2023 г. до 4,4 млн человек, писали «Ведомости» со ссылкой на данные компании Mediascope 6 августа.
Российские власти сообщили о замедлении работы YouTube в России в июле. Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн («Единая Россия») сообщал о снижении скорости загрузки YouTube до 40% из-за бездействия со стороны компании. Отмечалось, что примерно 80% основного контента сервиса, который смотрят россияне, хранится на серверах Google в РФ.
В Google же сообщили, что сбои в работе YouTube в России не связаны с техническими проблемами или действиями со стороны корпорации.