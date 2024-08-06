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Сервисы «VK Видео» и RuTube вошли в топ-3 по числу скачиваний в России

Рост был зафиксирован на фоне замедления YouTube
Ведомости

Пользователи стали чаще скачивать российские сервисы «VK Видео» и RuTube после замедления видеохостинга YouTube, следует из данных площадок App Store и Google Play.

Сервис VK находится на втором месте по скачиваниям среди бесплатных приложений в магазине App Store, RuTube в том же рейтинге занимает третью строчку. Согласно «топу» Google Play, RuTube занимается первую строчку рейтинга, «VK Видео» – третье место.

«РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу VK пишет, что число скачиваний приложения «VK Видео» выросло в 4,5 раза относительно среднемесячных значений после замедления YouTube в России.

Среднесуточная аудитория десктопной и мобильной версий видеохостинга RuTube среди россиян старше 12 лет в июне 2024 г. выросла в 2,1 раза к аналогичному периоду 2023 г. до 4,4 млн человек, писали «Ведомости» со ссылкой на данные компании Mediascope 6 августа.

Российские власти сообщили о замедлении работы YouTube в России в июле. Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн («Единая Россия») сообщал о снижении скорости загрузки YouTube до 40% из-за бездействия со стороны компании. Отмечалось, что примерно 80% основного контента сервиса, который смотрят россияне, хранится на серверах Google в РФ. 

В Google же сообщили, что сбои в работе YouTube в России не связаны с техническими проблемами или действиями со стороны корпорации.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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