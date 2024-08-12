Газета
Телеграм
Подкаст
/ Технологии

Ростех показал «Панцирь» с новым боевым модулем против дронов

Ведомости

Новый зенитный ракетный комплекс «Панцирь-СМД-Е», предназначенный для защиты промышленных и административных объектов от массированных атак беспилотников, был представлен конструкторским бюро приборостроения холдинга «Высокоточные комплексы» Ростеха в рамках международного военно-технического форума «Армия-2024».

«Панцирь-СМД-Е» оборудован системой управления огнем, которая включает в себя обзорный радар, многофункциональную радиолокационную систему и электронно-оптическую систему. Комплекс может обнаруживать, поражать воздушные цели на средней и малой дальности, а также оценивать эффективность стрельбы в автоматическом режиме. Он может нести до 48 зенитных ракет ближнего перехвата или 12 стандартных зенитных ракет. Их комбинации могут варьироваться.

«Это эффективные и недорогие боеприпасы, надежно защищающие в том числе от малоразмерных дронов и позволяющие, образно говоря, не бить из пушки по воробьям», – пояснил член бюро Союза машиностроителей России, индустриальный директор кластера вооружений Ростеха Бекхан Оздоев.

12 августа на форуме «Армия-2024» ПАО «Яковлев» (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию Ростеха) представил другую перспективную разработку – самолет Як-130М, создаваемый на базе учебно-боевого Як-130. В состав его вооружения, в частности, дополнительно войдут ракеты класса «воздух – воздух» и высокоточные авиационные средства поражения класса «воздух – земля» со спутниковыми и лазерными системами наведения. По сути, самолет станет полноценным легким истребителем, сохраняя при этом учебные функции.

6 августа сообщалось, что форум «Армия» сменит формат: организаторы сосредоточатся на деловой программе, свободного посещения не будет. Также отменены все мероприятия в военных округах, на аэродроме Кубинка и полигоне Алабино, исключены культурно-художественные и развлекательные мероприятия. Основной тематикой станет спецоперация на Украине, а целью – консолидация усилий разработчиков и производителей продукции, продвижение российского оружия на иностранные рынки, а также демонстрация новых решений, выработанных с учетом опыта проведения спецоперации.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных