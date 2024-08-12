Ростех показал «Панцирь» с новым боевым модулем против дронов
Новый зенитный ракетный комплекс «Панцирь-СМД-Е», предназначенный для защиты промышленных и административных объектов от массированных атак беспилотников, был представлен конструкторским бюро приборостроения холдинга «Высокоточные комплексы» Ростеха в рамках международного военно-технического форума «Армия-2024».
«Панцирь-СМД-Е» оборудован системой управления огнем, которая включает в себя обзорный радар, многофункциональную радиолокационную систему и электронно-оптическую систему. Комплекс может обнаруживать, поражать воздушные цели на средней и малой дальности, а также оценивать эффективность стрельбы в автоматическом режиме. Он может нести до 48 зенитных ракет ближнего перехвата или 12 стандартных зенитных ракет. Их комбинации могут варьироваться.
«Это эффективные и недорогие боеприпасы, надежно защищающие в том числе от малоразмерных дронов и позволяющие, образно говоря, не бить из пушки по воробьям», – пояснил член бюро Союза машиностроителей России, индустриальный директор кластера вооружений Ростеха Бекхан Оздоев.
12 августа на форуме «Армия-2024» ПАО «Яковлев» (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию Ростеха) представил другую перспективную разработку – самолет Як-130М, создаваемый на базе учебно-боевого Як-130. В состав его вооружения, в частности, дополнительно войдут ракеты класса «воздух – воздух» и высокоточные авиационные средства поражения класса «воздух – земля» со спутниковыми и лазерными системами наведения. По сути, самолет станет полноценным легким истребителем, сохраняя при этом учебные функции.
6 августа сообщалось, что форум «Армия» сменит формат: организаторы сосредоточатся на деловой программе, свободного посещения не будет. Также отменены все мероприятия в военных округах, на аэродроме Кубинка и полигоне Алабино, исключены культурно-художественные и развлекательные мероприятия. Основной тематикой станет спецоперация на Украине, а целью – консолидация усилий разработчиков и производителей продукции, продвижение российского оружия на иностранные рынки, а также демонстрация новых решений, выработанных с учетом опыта проведения спецоперации.