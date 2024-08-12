Приложение «VK Видео» установили 20 млн раз с момента официального запуска

6 августа стало известно, что сервисы «VK Видео» и RuTube вошли в топ-3 по числу скачиваний в России. Среднесуточная аудитория десктопной и мобильной версий видеохостинга RuTube среди россиян старше 12 лет в июне 2024 г. выросла в 2,1 раза к аналогичному периоду 2023 г. до 4,4 млн человек, писали «Ведомости» со ссылкой на данные компании Mediascope 6 августа.