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Приложение «VK Видео» установили 20 млн раз с момента официального запуска

Ведомости

Приложение «VK Видео» установили 20 млн раз с момент официального запуска проекта в сентябре 2023 г. Об этом «Ведомостям» сообщили в пресс-службе холдинга ВК.

«Больше всего установок – 11 млн – пришлось на Android, на Android TV – почти шесть, iOS – три. Пик всех установок пришелся на июль, когда приложение загрузили почти 2 млн раз», – заявили в пресс-службе.

Отмечается, что за первую неделю августа 2024 г. прирост аудитории увеличился в 2,2 раза по сравнению со среднемесячными показателями июля, достигнув пика в 2,5 млн пользователей в сутки. Суммарное суточное время просмотра в приложении увеличилось в 2,6 раза и превысило 5 млн часов. Наибольшая глубина смотрения приходится на Smart TV –  200 минут в день.

6 августа стало известно, что сервисы «VK Видео» и RuTube вошли в топ-3 по числу скачиваний в России. Среднесуточная аудитория десктопной и мобильной версий видеохостинга RuTube среди россиян старше 12 лет в июне 2024 г. выросла в 2,1 раза к аналогичному периоду 2023 г. до 4,4 млн человек, писали «Ведомости» со ссылкой на данные компании Mediascope 6 августа.

9 августа сервис коротких видео «VK Клипы» впервые обошел TikTok по охвату аудитории. В июне число пользователей «VK Клипов» достигло 66,6 млн, TikTok – 64,3 млн пользователей. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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