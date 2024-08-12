Приложение «VK Видео» установили 20 млн раз с момента официального запуска
«Больше всего установок – 11 млн – пришлось на Android, на Android TV – почти шесть, iOS – три. Пик всех установок пришелся на июль, когда приложение загрузили почти 2 млн раз», – заявили в пресс-службе.
Отмечается, что за первую неделю августа 2024 г. прирост аудитории увеличился в 2,2 раза по сравнению со среднемесячными показателями июля, достигнув пика в 2,5 млн пользователей в сутки. Суммарное суточное время просмотра в приложении увеличилось в 2,6 раза и превысило 5 млн часов. Наибольшая глубина смотрения приходится на Smart TV – 200 минут в день.
6 августа стало известно, что сервисы «VK Видео» и RuTube вошли в топ-3 по числу скачиваний в России. Среднесуточная аудитория десктопной и мобильной версий видеохостинга RuTube среди россиян старше 12 лет в июне 2024 г. выросла в 2,1 раза к аналогичному периоду 2023 г. до 4,4 млн человек, писали «Ведомости» со ссылкой на данные компании Mediascope 6 августа.