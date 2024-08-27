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ФАС возбудила дела против МТС, «Мегафона» и «Билайна» из-за платы в Крыму

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дела против операторов связи МТС, «Мегафона» и «Билайна» за неисполнение предупреждения ведомства об отмене дополнительной платы с абонентов при их нахождении в Крыму и Севастополе. Об этом сообщает пресс-служба ФАС.

«В случае установления вины операторам может быть назначен штраф или выдано предписание о перечислении незаконно полученного дохода в федеральный бюджет», – говорится в сообщении.

Отмечается, что первым дополнительную плату на территории Крыма отменит оператор Теле2 – до 8 октября 2024 г.

«Сейчас предпосылки для взимания дополнительной платы устранены – для всех операторов связи созданы экономические условия для отмены дополнительной платы. Тарифы на услуги по межоператорскому роуминговому взаимодействию в регионе снижены в два-три раза в результате рассмотрения антимонопольного дела в отношении ООО «К-телеком», – говорится в сообщении.

О том, что ФАС России выдала МТС, «Мегафону» и «Билайну» соответствующие предупреждения, сообщалось 3 июля. Ведомство отмечало, что действия операторов «ущемляют интересы абонентов».

В середине июня представитель Tele2 сообщал «Ведомостям», что оператор уже приступил к доработкам в IT-системах и планирует привести тарифы в Крыму и Севастополе в соответствие с общероссийскими.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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