ФАС возбудила дела против МТС, «Мегафона» и «Билайна» из-за платы в Крыму

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дела против операторов связи МТС, «Мегафона» и «Билайна» за неисполнение предупреждения ведомства об отмене дополнительной платы с абонентов при их нахождении в Крыму и Севастополе. Об этом сообщает пресс-служба ФАС.