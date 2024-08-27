ФАС возбудила дела против МТС, «Мегафона» и «Билайна» из-за платы в Крыму
«В случае установления вины операторам может быть назначен штраф или выдано предписание о перечислении незаконно полученного дохода в федеральный бюджет», – говорится в сообщении.
Отмечается, что первым дополнительную плату на территории Крыма отменит оператор Теле2 – до 8 октября 2024 г.
«Сейчас предпосылки для взимания дополнительной платы устранены – для всех операторов связи созданы экономические условия для отмены дополнительной платы. Тарифы на услуги по межоператорскому роуминговому взаимодействию в регионе снижены в два-три раза в результате рассмотрения антимонопольного дела в отношении ООО «К-телеком», – говорится в сообщении.