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Правительство создаст региональный сегмент Единой биометрической системы Москвы

Ведомости

Правительство создаст региональный сегмент государственной Единой биометрической системы (ЕБС) Москвы, постановление об этом подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, пишет «Интерфакс».

Через сегмент граждане смогут оплачивать проезд в общественном транспорте, проходить на территорию органов власти Москвы, пользоваться парковкой, каршерингом и кикшерингом, посещать музеи, театры и спортивные объекты.

Как пояснили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко, во всех случаях биометрия будет применяться наряду с уже существующими способами оказания услуг, а гражданин всегда сможет выбрать из них наиболее удобный. Решение о создании регионального сегмента ЕБС принято на основании обращения правительства Москвы.

В январе «Ведомости» со ссылкой на портал проектов нормативных актов писали, что Минцифры предложило создать в Москве региональный сегмент ЕБС.

ЕБС была создана в 2018 г., в конце 2021 г. получила статус государственной. Ее оператором является «Центр биометрических технологий» (ЦБТ, дочерняя компания «Ростелекома»). Власти законодательно обязали банки передать биометрию из собственных баз в ЕБС. С 28 ноября 2023 г. она будет обрабатываться и храниться только внутри единой системы. Процесс передачи биометрии начался в июне 2023 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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