Правительство создаст региональный сегмент Единой биометрической системы Москвы
Через сегмент граждане смогут оплачивать проезд в общественном транспорте, проходить на территорию органов власти Москвы, пользоваться парковкой, каршерингом и кикшерингом, посещать музеи, театры и спортивные объекты.
Как пояснили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко, во всех случаях биометрия будет применяться наряду с уже существующими способами оказания услуг, а гражданин всегда сможет выбрать из них наиболее удобный. Решение о создании регионального сегмента ЕБС принято на основании обращения правительства Москвы.
В январе «Ведомости» со ссылкой на портал проектов нормативных актов писали, что Минцифры предложило создать в Москве региональный сегмент ЕБС.
ЕБС была создана в 2018 г., в конце 2021 г. получила статус государственной. Ее оператором является «Центр биометрических технологий» (ЦБТ, дочерняя компания «Ростелекома»). Власти законодательно обязали банки передать биометрию из собственных баз в ЕБС. С 28 ноября 2023 г. она будет обрабатываться и храниться только внутри единой системы. Процесс передачи биометрии начался в июне 2023 г.