Правительство создаст региональный сегмент Единой биометрической системы Москвы

ЕБС была создана в 2018 г., в конце 2021 г. получила статус государственной. Ее оператором является «Центр биометрических технологий» (ЦБТ, дочерняя компания «Ростелекома»). Власти законодательно обязали банки передать биометрию из собственных баз в ЕБС. С 28 ноября 2023 г. она будет обрабатываться и храниться только внутри единой системы. Процесс передачи биометрии начался в июне 2023 г.