Минцифры: розыск людей через Единую биометрическую систему запрещен законом

В марте в аппарате вице-премьера – руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко сообщили, что в России во второй половине 2024 г. станет возможным заселение в гостиницы по биометрическим данным через ЕБС без предъявления документов. Уточнялось, что использование сервиса, который позволит заселиться в гостиницу по биометрии, сильно упростит эту процедуру и сделает ее более быстрой и комфортной. Пройти регистрацию можно будет самостоятельно с помощью планшета или терминала. По планам биометрический сервис значительно снизит нагрузку на сотрудников гостиниц и поможет решить проблему очередей на стойках регистрации.