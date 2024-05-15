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Минцифры: розыск людей через Единую биометрическую систему запрещен законом

Ведомости

Единую биометрическую систему (ЕБС) нельзя использовать для розыска людей, это запрещено законом. Об этом заявила пресс-службы Минцифры.

«Отслеживать преступников с помощью ЕБС невозможно. Это запрещено законом. Распространяемая СМИ информация об этом недостоверна. В Минцифры такой вопрос не прорабатывается и не обсуждается», – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что система разработана для повышения доступности сервисов, добровольность использования которых закреплена законом №572 о биометрии. ЕБС не имеет отношения к городским системам видеонаблюдения и не может применяться в оперативно-розыскной деятельности.

«Никто не может принуждать гражданина использовать ЕБС или отказывать ему в оказании услуг при нежелании регистрироваться в системе», – подчеркнули в пресс-службе.

15 мая «Известия» со ссылкой на перечень решений по итогам заседания комиссии Госсовета РФ по направлению «Коммуникации, связь, цифровая экономика» писали, что Минцифры рекомендовано проработать вопрос «об установлении личности нарушителя по фото-, видеоматериалам при помощи Единой биометрической системы». По данным источника издания в одной из госструктур, в числе таких нарушений якобы могут быть переход улицы, курение и распитие алкоголя в неположенных местах, а также уличные потасовки, разведение костров и использование мангалов в неустановленных для этого местах. В Минцифры изданию сообщили, что изучают решение по итогам заседания комиссии.

В марте в аппарате вице-премьера – руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко сообщили, что в России во второй половине 2024 г. станет возможным заселение в гостиницы по биометрическим данным через ЕБС без предъявления документов. Уточнялось, что использование сервиса, который позволит заселиться в гостиницу по биометрии, сильно упростит эту процедуру и сделает ее более быстрой и комфортной. Пройти регистрацию можно будет самостоятельно с помощью планшета или терминала. По планам биометрический сервис значительно снизит нагрузку на сотрудников гостиниц и поможет решить проблему очередей на стойках регистрации.

3 марта ТАСС со ссылкой на судебный департамент при Верховном суде РФ сообщил о планах Минцифры в 2024 г. разработать сервис, с помощью которого можно будет дистанционно участвовать в судебных заседаниях с использованием системы биометрической идентификации.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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