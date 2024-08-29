Песков сообщил об импортозамещении иностранных деталей для беспилотников
Россия планомерно развивает отрасль создания компонентов для беспилотников. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Так он прокомментировал информацию о том, что Китай с 1 сентября введет ограничения на вывоз целого ряда компонентов для сборки дронов. Песков уточнил, что ему неизвестно, о каких конкретно комплектующих идет речь.
«Могу лишь сказать в этом контексте, что мы планомерно, системно и целенаправленно развиваем эту отрасль высокотехнологичную. Очень уверенно идем по пути импортозамещения. Все больше и больше производств открывается с повышенным процентом импортозамещенных узлов и агрегатов», – подчеркнул пресс-секретарь главы государства.
Работа в этом направлении будет продолжаться, уточнил Песков.
8 июля премьер РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии, посвященной обсуждению нацпроекта по развитию отрасли беспилотных авиационных систем (БАС), поручил Минпромторгу и Минтрансу до 20 августа «доработать отдельные параметры нацпроекта». В частности, в поручении говорилось о включении в паспорт нацпроекта мероприятий, направленных на «поддержку отечественного рынка беспилотников и формирование моделей их использования в различных отраслях экономики».
Нацпроект по развитию БАС был утвержден в конце 2023 г. и стартовал с января 2024 г. Его куратором был назначен первый вице-премьер (с мая 2024 г. назначен министром обороны) Андрей Белоусов. Весь нацпроект оценивался примерно в 900 млрд руб. до 2030 г.