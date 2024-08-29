Песков сообщил об импортозамещении иностранных деталей для беспилотников

«Могу лишь сказать в этом контексте, что мы планомерно, системно и целенаправленно развиваем эту отрасль высокотехнологичную. Очень уверенно идем по пути импортозамещения. Все больше и больше производств открывается с повышенным процентом импортозамещенных узлов и агрегатов», – подчеркнул пресс-секретарь главы государства.