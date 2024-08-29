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Песков сообщил об импортозамещении иностранных деталей для беспилотников

Ведомости

Россия планомерно развивает отрасль создания компонентов для беспилотников. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал информацию о том, что Китай с 1 сентября введет ограничения на вывоз целого ряда компонентов для сборки дронов. Песков уточнил, что ему неизвестно, о каких конкретно комплектующих идет речь.

«Могу лишь сказать в этом контексте, что мы планомерно, системно и целенаправленно развиваем эту отрасль высокотехнологичную. Очень уверенно идем по пути импортозамещения. Все больше и больше производств открывается с повышенным процентом импортозамещенных узлов и агрегатов», – подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

Работа в этом направлении будет продолжаться, уточнил Песков.

8 июля премьер РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии, посвященной обсуждению нацпроекта по развитию отрасли беспилотных авиационных систем (БАС), поручил Минпромторгу и Минтрансу до 20 августа «доработать отдельные параметры нацпроекта». В частности, в поручении говорилось о включении в паспорт нацпроекта мероприятий, направленных на «поддержку отечественного рынка беспилотников и формирование моделей их использования в различных отраслях экономики».

Нацпроект по развитию БАС был утвержден в конце 2023 г. и стартовал с января 2024 г. Его куратором был назначен первый вице-премьер (с мая 2024 г. назначен министром обороны) Андрей Белоусов. Весь нацпроект оценивался примерно в 900 млрд руб. до 2030 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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