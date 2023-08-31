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Нацпроект по дронам стоимостью 900 млрд рублей заработает в следующем году

Ведомости

Нацпроект по развитию отрасли беспилотных авиационных систем (БАС) заработает в полную силу с 1 января 2024 г. Об этом сообщили в секретариате первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова.

«С 1 января 2024 г. нацпроект должен заработать в полную силу, поэтому уже сегодня необходимо начать реализацию мер, которые позволят запустить эту работу», – сказал Белоусов по итогам президиума правкомисии по вопросам развития беспилотников, на котором обсуждался план запуска нацпроекта.

Ранее «Ведомости» писали, что объем финансирования нацпроекта составит 898 млрд руб. В секретариата подтвердили, что речь идет о выделении суммы свыше 800 млрд руб. до 2030 г. из всех источников финансирования.

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В ходе заседания представители федеральных органов исполнительной власти отметили, что на сегодняшний день уже принят упрощенный порядок использования БАС в сельском хозяйстве (вступает в силу с 1 марта 2024 г.), упрощен порядок сертификации БАС, запущены три производства беспилотников на территории индустриального парка в Рудневе в Москве и запущено обучение пилотов БАС в столице. Уточняется, что в Рудневе уже произвели 1490 дронов, ожидается, что до конца года их число увеличится до 5000.

Согласно поручению президента Владимира Путина, нацпроект по развитию БАС должен быть утвержден до 1 сентября 2023 г. Куратором нацпроекта назначен вице-премьер Андрей Белоусов, руководителем – вице-премьер, министр промышленности Денис Мантуров.

28 июня правительство утвердило стратегию развития беспилотной авиации до 2030 г. и на перспективу до 2035 г. Главная цель документа – появление в течение ближайших 6,5 г. новой отрасли экономики, связанной с производством и использованием гражданских беспилотников. Стратегия включает пять основных направлений: стимулирование спроса на отечественные БАС, разработку и серийное производство таких систем, развитие инфраструктуры, подготовку кадров для беспилотной авиации и фундаментальные и перспективные исследования в сфере БАС.

В апреле Путин допустил, что объем отрасли беспилотной авиации в России может достигнуть 1 трлн руб. По оценке Белоусова, Россия к концу 2026 г. выйдет на производство беспилотников в объеме 18 000 штук в год, что покроет 52% внутреннего спроса. В начале августа первый вице-премьер заявил, что уже в 2024 г. в России должно быть произведено 18 000 крупных и средних беспилотников.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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