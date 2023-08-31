Нацпроект по дронам стоимостью 900 млрд рублей заработает в следующем году

В ходе заседания представители федеральных органов исполнительной власти отметили, что на сегодняшний день уже принят упрощенный порядок использования БАС в сельском хозяйстве (вступает в силу с 1 марта 2024 г.), упрощен порядок сертификации БАС, запущены три производства беспилотников на территории индустриального парка в Рудневе в Москве и запущено обучение пилотов БАС в столице. Уточняется, что в Рудневе уже произвели 1490 дронов, ожидается, что до конца года их число увеличится до 5000.