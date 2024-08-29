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Huawei увеличила выручку на 34% в первом полугодии

Ведомости

Китайская компания Huawei увеличила выручку на 34,3% в первом полугодии 2024 г., сообщили в пресс-службе компании.

Выручка Huawei составила 417,5 млрд юаней (более $54 млрд по состоянию на 29 августа 2024 г.). Чистая прибыль за первые шесть месяцев этого года составила 13,2%. Компания не раскрыла показатели по отдельным сегментам.

Председатель совета директоров Huawei Эрик Сюй, чьи слова привела пресс-служба, заявил, что общие показатели компании соответствуют прогнозу.

За весь прошлый год выручка Huawei составила $99 млрд, чистая прибыль – $12,3 млрд.

Huawei находится в санкционном списке США с 2019 г. Вашингтон считает китайскую корпорацию угрозой национальной безопасности. Летом прошлого года Bloomberg со ссылкой на данные американской Ассоциации полупроводниковой промышленности (SIA) писал, что Huawei занимается созданием «секретной сети» по производству чипов, разбросанной по всей территории Китая. Это позволяет компании обходить действующие ограничения США.

13 августа этого года The Wall Street Journal писала, что Huawei Technologies преодолевает санкции США и близка к выпуску нового чипа с внедрением искусственного интеллекта (ИИ). Сообщалось, что процессор может «бросить вызов» американской Nvidia на китайском рынке.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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