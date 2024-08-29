Huawei увеличила выручку на 34% в первом полугодии
Выручка Huawei составила 417,5 млрд юаней (более $54 млрд по состоянию на 29 августа 2024 г.). Чистая прибыль за первые шесть месяцев этого года составила 13,2%. Компания не раскрыла показатели по отдельным сегментам.
Председатель совета директоров Huawei Эрик Сюй, чьи слова привела пресс-служба, заявил, что общие показатели компании соответствуют прогнозу.
Huawei находится в санкционном списке США с 2019 г. Вашингтон считает китайскую корпорацию угрозой национальной безопасности. Летом прошлого года Bloomberg со ссылкой на данные американской Ассоциации полупроводниковой промышленности (SIA) писал, что Huawei занимается созданием «секретной сети» по производству чипов, разбросанной по всей территории Китая. Это позволяет компании обходить действующие ограничения США.