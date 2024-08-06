Китайские компании запасаются чипами Samsung в ожидании новых ограничений США

По их данным, компании увеличили закупки полупроводников с поддержкой искусственного интеллекта (ИИ) с начала этого года, благодаря чему на Китай будет приходиться около 30% выручки Samsung. Это показывает, как Китай готовится поддерживать технологические амбиции на фоне растущей торговой напряженности с США и другими западными странами.