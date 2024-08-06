Китайские компании запасаются чипами Samsung в ожидании новых ограничений США
По их данным, компании увеличили закупки полупроводников с поддержкой искусственного интеллекта (ИИ) с начала этого года, благодаря чему на Китай будет приходиться около 30% выручки Samsung. Это показывает, как Китай готовится поддерживать технологические амбиции на фоне растущей торговой напряженности с США и другими западными странами.
В основном спрос со стороны китайских компаний сосредоточен на модели HBM2E, которая на два поколения отстает от самой продвинутой версии HBM3E, уточнили собеседники агентства, знакомые с вопросом. По словам одного из них, Huawei использует полупроводники HBM2E для производства собственных чипов Ascend AI.
9 июня стало известно, что Samsung Electronics выиграла заказ от японской компании Preferred Networks по разработке процессора с искусственным интеллектом.
Компания выпустит для японского стартапа 2-нанометровые компоненты. Чипы будут изготавливаться с использованием высокотехнологичной архитектуры чипов, известной как gate-all-around (GAA).