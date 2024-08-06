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Китайские компании запасаются чипами Samsung в ожидании новых ограничений США

Ведомости

Китайские технологические гиганты, включая Huawei и Baidu, наращивают запасы полупроводников с высокой пропускной способностью (HBM) от Samsung Electronics в ожидании новых американских ограничений на экспорт чипов в Китай. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на три источника.

По их данным, компании увеличили закупки полупроводников с поддержкой искусственного интеллекта (ИИ) с начала этого года, благодаря чему на Китай будет приходиться около 30% выручки Samsung. Это показывает, как Китай готовится поддерживать технологические амбиции на фоне растущей торговой напряженности с США и другими западными странами.

В основном спрос со стороны китайских компаний сосредоточен на модели HBM2E, которая на два поколения отстает от самой продвинутой версии HBM3E, уточнили собеседники агентства, знакомые с вопросом. По словам одного из них, Huawei использует полупроводники HBM2E для производства собственных чипов Ascend AI.

9 июня стало известно, что Samsung Electronics выиграла заказ от японской компании Preferred Networks по разработке процессора с искусственным интеллектом.

Компания выпустит для японского стартапа 2-нанометровые компоненты. Чипы будут изготавливаться с использованием высокотехнологичной архитектуры чипов, известной как gate-all-around (GAA).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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