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Samsung выиграла заказ на поставку ИИ-чипа японской Preferred Networks

Ведомости

Samsung Electronics выиграла заказ от японской компании Preferred Networks по разработке процессора с искусственным интеллектом (ИИ). Об этом сообщили в пресс-службе Samsung.

Компания будет выпускать для японского стартапа 2-нанометровые компоненты. Чипы будут изготавливаться с использованием высокотехнологичной архитектуры чипов, известной как gate-all-around (GAA). 

«Используя передовые литейные и корпусные решения Samsung, компания Preferred Networks будет разрабатывать мощные ускорители искусственного интеллекта, которые удовлетворят постоянно растущий спрос на вычислительную мощность, обусловленный генеративным ИИ», – говорится в сообщении.

Инвесторами японского стартапа Preferred Networks являются Toyota и производитель роботов Fanuc. Компания была основана в 2014 г. Разработку ИИ-чипа первого поколения для суперкомпьютеров компания начала в 2016 г. Процессор второго поколения был разработан в конце 2023 г., писало агентство Reuters.

30 июня Reuters писал, что южнокорейская компания SK Hynix, которая специализируется на производстве полупроводников, инвестирует $74,6 млрд в искусственный интеллект (ИИ) и чипы к 2028 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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