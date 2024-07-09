Samsung выиграла заказ на поставку ИИ-чипа японской Preferred Networks

Инвесторами японского стартапа Preferred Networks являются Toyota и производитель роботов Fanuc. Компания была основана в 2014 г. Разработку ИИ-чипа первого поколения для суперкомпьютеров компания начала в 2016 г. Процессор второго поколения был разработан в конце 2023 г., писало агентство Reuters.