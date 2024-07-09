Samsung выиграла заказ на поставку ИИ-чипа японской Preferred Networks
Компания будет выпускать для японского стартапа 2-нанометровые компоненты. Чипы будут изготавливаться с использованием высокотехнологичной архитектуры чипов, известной как gate-all-around (GAA).
«Используя передовые литейные и корпусные решения Samsung, компания Preferred Networks будет разрабатывать мощные ускорители искусственного интеллекта, которые удовлетворят постоянно растущий спрос на вычислительную мощность, обусловленный генеративным ИИ», – говорится в сообщении.
Инвесторами японского стартапа Preferred Networks являются Toyota и производитель роботов Fanuc. Компания была основана в 2014 г. Разработку ИИ-чипа первого поколения для суперкомпьютеров компания начала в 2016 г. Процессор второго поколения был разработан в конце 2023 г., писало агентство Reuters.
30 июня Reuters писал, что южнокорейская компания SK Hynix, которая специализируется на производстве полупроводников, инвестирует $74,6 млрд в искусственный интеллект (ИИ) и чипы к 2028 г.