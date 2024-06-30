SK Hynix инвестирует более $74 млрд в ИИ и чипы к 2028 году
Южнокорейская компания SK Hynix, которая специализируется на производстве полупроводников, инвестирует $74,6 млрд в искусственный интеллект (ИИ) и чипы к 2028 г. Об этом пишет Reuters со ссылкой на пресс-службу холдинга SK Group.
По данным холдинга, к 2026 г. для инвестиций в ИИ и полупроводники планируется привлечь около $57,9 млрд. SK Group намерена оптимизировать более 175 дочерних предприятий. Агентство отмечает, что это решение холдинг принял после того, как SK Hynix и подразделения группы по производству аккумуляторов для электромобилей «понесли тяжелые потери». SK Group заявила о намерении повысить свою конкурентоспособность, сосредоточившись на ИИ и чипах.
SK Group является многопрофильным южнокорейским конгломератом. Он ожидает, что прибыль в этом году до налогообложения составит около $15,9 трлн и покроет убыток прошлого года. Холдинг также поставил цель достигнуть $28,9 трлн прибыли до налогообложения к 2026 г.
26 июня стало известно, что акции другой компании Nvidia, которая занимает более 80% рынка чипов для искусственного интеллекта, выросли почти на 7% после того, как рыночная стоимость компании сократилась примерно на $430 млрд. В общем акции Nvidia выросли на 154% в 2024 г. и обеспечили почти 30% годовой прибыли S&P 500 по состоянию на закрытие торгов 24 июня.