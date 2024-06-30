SK Hynix инвестирует более $74 млрд в ИИ и чипы к 2028 году

По данным холдинга, к 2026 г. для инвестиций в ИИ и полупроводники планируется привлечь около $57,9 млрд. SK Group намерена оптимизировать более 175 дочерних предприятий. Агентство отмечает, что это решение холдинг принял после того, как SK Hynix и подразделения группы по производству аккумуляторов для электромобилей «понесли тяжелые потери». SK Group заявила о намерении повысить свою конкурентоспособность, сосредоточившись на ИИ и чипах.