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SK Hynix инвестирует более $74 млрд в ИИ и чипы к 2028 году

Ведомости

Южнокорейская компания SK Hynix, которая специализируется на производстве полупроводников, инвестирует $74,6 млрд в искусственный интеллект (ИИ) и чипы к 2028 г. Об этом пишет Reuters со ссылкой на пресс-службу холдинга SK Group.

По данным холдинга, к 2026 г. для инвестиций в ИИ и полупроводники планируется привлечь около $57,9 млрд. SK Group намерена оптимизировать более 175 дочерних предприятий. Агентство отмечает, что это решение холдинг принял после того, как SK Hynix и подразделения группы по производству аккумуляторов для электромобилей «понесли тяжелые потери». SK Group заявила о намерении повысить свою конкурентоспособность, сосредоточившись на ИИ и чипах.

SK Group является многопрофильным южнокорейским конгломератом. Он ожидает, что прибыль в этом году до налогообложения составит около $15,9 трлн и покроет убыток прошлого года. Холдинг также поставил цель достигнуть $28,9 трлн прибыли до налогообложения к 2026 г.

26 июня стало известно, что акции другой компании Nvidia, которая занимает более 80% рынка чипов для искусственного интеллекта, выросли почти на 7% после того, как рыночная стоимость компании сократилась примерно на $430 млрд. В общем акции Nvidia выросли на 154% в 2024 г. и обеспечили почти 30% годовой прибыли S&P 500 по состоянию на закрытие торгов 24 июня.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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