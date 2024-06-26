Газета
Телеграм
Подкаст
/ Инвестиции

Акции Nvidia выросли почти на 7% после падения рынка на $430 млрд

Ведомости

Акции Nvidia выросли почти на 7% после того, как рыночная стоимость компании сократилась примерно на $430 млрд, пишет Reuters.

Акции Nvidia завершили торги во вторник на отметке $126,09 за акцию после падения, в результате которого они потеряли около 13% стоимости с отметки $135,58 на закрытии 18 июня. Падение последовало за ралли, которое ускорилось после дробления акций 10 к 1, которое завершилось 10 июня.

Агентство напоминает, что акции Nvidia выросли на 154% в 2024 г. и обеспечили почти 30% годовой прибыли S&P 500 по состоянию на закрытие торгов 24 июня. «Это обычная коррекция для компании, которая совершила рывок», – прокомментировал ситуацию на фондовом рынке исполнительный директор и портфельный управляющий Plumb Funds, акционер Nvidia Том Пламб.

Nvidia занимает более 80% рынка чипов для искусственного интеллекта, что делает ее одним из победителей в гонке развития ИИ. Спрос на ее графические процессоры значительно превышает предложение, поскольку компании спешат внедрить приложения для ИИ.

6 июня Nvidia стала первой в истории компанией по производству компьютерных чипов, рыночная капитализация которой достигла $3 трлн. По этому показателю компания обогнала Apple. Последний раз Nvidia стоила больше, чем Apple, в 2002 г., за пять лет до выхода первого iPhone. В то время обе компании стоили менее $10 млрд каждая. Затем 18 июня Nvidia стала самой дорогой компанией в мире, обойдя Microsoft

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных