Акции Nvidia выросли почти на 7% после падения рынка на $430 млрд
Акции Nvidia выросли почти на 7% после того, как рыночная стоимость компании сократилась примерно на $430 млрд, пишет Reuters.
Акции Nvidia завершили торги во вторник на отметке $126,09 за акцию после падения, в результате которого они потеряли около 13% стоимости с отметки $135,58 на закрытии 18 июня. Падение последовало за ралли, которое ускорилось после дробления акций 10 к 1, которое завершилось 10 июня.
Агентство напоминает, что акции Nvidia выросли на 154% в 2024 г. и обеспечили почти 30% годовой прибыли S&P 500 по состоянию на закрытие торгов 24 июня. «Это обычная коррекция для компании, которая совершила рывок», – прокомментировал ситуацию на фондовом рынке исполнительный директор и портфельный управляющий Plumb Funds, акционер Nvidia Том Пламб.
Nvidia занимает более 80% рынка чипов для искусственного интеллекта, что делает ее одним из победителей в гонке развития ИИ. Спрос на ее графические процессоры значительно превышает предложение, поскольку компании спешат внедрить приложения для ИИ.
6 июня Nvidia стала первой в истории компанией по производству компьютерных чипов, рыночная капитализация которой достигла $3 трлн. По этому показателю компания обогнала Apple. Последний раз Nvidia стоила больше, чем Apple, в 2002 г., за пять лет до выхода первого iPhone. В то время обе компании стоили менее $10 млрд каждая. Затем 18 июня Nvidia стала самой дорогой компанией в мире, обойдя Microsoft.