Акции Nvidia выросли почти на 7% после падения рынка на $430 млрд

6 июня Nvidia стала первой в истории компанией по производству компьютерных чипов, рыночная капитализация которой достигла $3 трлн. По этому показателю компания обогнала Apple. Последний раз Nvidia стоила больше, чем Apple, в 2002 г., за пять лет до выхода первого iPhone. В то время обе компании стоили менее $10 млрд каждая. Затем 18 июня Nvidia стала самой дорогой компанией в мире, обойдя Microsoft.