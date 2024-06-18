Nvidia стала самой дорогой компанией в мире
Акции Nvidia поднялись на 3,5% до $135,60, увеличив ее рыночную капитализацию до $3,336 трлн, всего через несколько дней после того, как Nvidia обогнала производителя iPhone Apple.
Рыночная стоимость акций Microsoft составила $3,325 трлн, а ее акции упали на 0,2%. Акции Apple упали на 1,3%, в результате чего их стоимость составила $3,278 трлн.
Nvidia занимает более 80% рынка чипов для искусственного интеллекта, что делает ее одним из победителей в гонке развития ИИ. Спрос на ее графические процессоры значительно превышает предложение, поскольку компании спешат внедрить приложения для ИИ.
3 июня Nvidia представила процессор ИИ Rubin на выставке компьютерных технологий Computex в Тайбэе (Тайвань). Nvidia может начать поставки ИИ-процессора Rubin уже в 2026 г. По словам Хуанга, производство будет запущено в конце 2025 г. Сейчас детали проекта, как уточнил Хуанг, держатся в секрете даже для большинства сотрудников.