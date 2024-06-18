Nvidia стала самой дорогой компанией в мире

3 июня Nvidia представила процессор ИИ Rubin на выставке компьютерных технологий Computex в Тайбэе (Тайвань). Nvidia может начать поставки ИИ-процессора Rubin уже в 2026 г. По словам Хуанга, производство будет запущено в конце 2025 г. Сейчас детали проекта, как уточнил Хуанг, держатся в секрете даже для большинства сотрудников.