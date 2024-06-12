Bloomberg: США введут санкции против компаний из Китая за поставку чипов в РФ
Администрация президента США Джо Байдена 12 июня намерена объявить о расширении антироссийских санкций, под ограничения попадут несколько компаний из Китая, якобы участвующих в поставке чипов в РФ, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
На данный шаг Белый дом пойдет в рамках своей стратегии по ограничению доступа России к технологиям, которые могут быть использованы в военных целях. Прежде Вашингтон фокусировал свое внимание на борьбе с обходом ограничений в отношении товаров и технологий американского происхождения, но сейчас его интересует, в том числе, продукция, произведенная при помощи американских технологий. Россия, отмечает Bloomberg, по-прежнему покупает в третьих странах чипы, используемые, например, в ракетах.
По словам источников агентства, одно из самых больших изменений будет связано с тем, как США будут обеспечивать соблюдение требований наличия экспортной лицензии у производителей или сторонних продавцов для продажи чипов и других товаров российским оборонным структурам. США будут выявлять сторонних продавцов и предупреждать их о том, что им запрещено отправлять чипы, произведенные под американскими торговыми марками, в Россию. Как отмечается, Вашингтон опубликует адреса восьми компаний в Гонконге, на которые будут введены ограничения.
О том, что власти США в скором времени объявят о новых санкциях и мерах экспортного контроля против России, 11 июня сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби.
1 мая США также ввели санкции против РФ, под них попали 29 физических и 250 юридических лиц. Ограничения затронули группу «Астра», автозавод «Урал», Брянский автомобильный завод, завод судовых двигателей «Ремдизель», конструкторское бюро «Око», Ярославский автомоторный завод «Автодизель», завод по производству электроники «Протон», Войска радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ и др. Под санкции попали также физические и юридические лица из КНР, Азербайджана, Турции, Киргизии.