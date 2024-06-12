Bloomberg: США введут санкции против компаний из Китая за поставку чипов в РФ

По словам источников агентства, одно из самых больших изменений будет связано с тем, как США будут обеспечивать соблюдение требований наличия экспортной лицензии у производителей или сторонних продавцов для продажи чипов и других товаров российским оборонным структурам. США будут выявлять сторонних продавцов и предупреждать их о том, что им запрещено отправлять чипы, произведенные под американскими торговыми марками, в Россию. Как отмечается, Вашингтон опубликует адреса восьми компаний в Гонконге, на которые будут введены ограничения.