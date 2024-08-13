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WSJ: Huawei обходит санкции США и готовится выпустить новый чип с ИИ

Ведомости

Китайская компания Huawei Technologies преодолевает санкции США и близка к выпуску нового чипа с внедрением искусственного интеллекта (ИИ), пишет The Wall Street Journal (WSJ). Процессор может «бросить вызов» американской Nvidia на китайском рынке.

Источники газеты сообщили, что китайские интернет-компании и операторы связи последние недели тестировали новейший процессор Huawei под названием Ascend 910C.

«Huawei сообщила потенциальным клиентам, что новый чип сопоставим с H100 от Nvidia», – говорится в материале. Сам процессор H100 недоступен для покупки в КНР.

По словам собеседников газеты, приобретение чипа 910C обсуждают китайские ByteDance, Baidu и государственный оператор связи China Mobile. Заказы могут превысить 70 000 чипов общей стоимостью около $2 млрд.

В то же время Huawei сталкивается с перспективой дальнейших ограничений США, которые могут лишить ее новейших компонентов, используемых в оборудовании для ИИ.

Huawei находится в санкционном списке США с 2019 г. Вашингтон считает китайскую корпорацию угрозой национальной безопасности. В августе 2023 г. Bloomberg со ссылкой на данные американской Ассоциации полупроводниковой промышленности (SIA) сообщил, что Huawei занимается созданием «секретной сети» по производству чипов, разбросанной по всей территории Китая, и это позволяет ему обходить действующие ограничения США.

Как писали «Ведомости», власти Китая активно помогают национальным производителям чипов, разработав в конце 2022 г. крупнейший за пять лет пакет поддержки этой индустрии на сумму 1 трлн юаней ($143 млрд). В январе Bloomberg со ссылкой на аналитиков организации Barclays писал, что производство чипов в Китае может удвоиться в ближайшие пять лет.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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