WSJ: Huawei обходит санкции США и готовится выпустить новый чип с ИИ

Как писали «Ведомости», власти Китая активно помогают национальным производителям чипов, разработав в конце 2022 г. крупнейший за пять лет пакет поддержки этой индустрии на сумму 1 трлн юаней ($143 млрд). В январе Bloomberg со ссылкой на аналитиков организации Barclays писал, что производство чипов в Китае может удвоиться в ближайшие пять лет.