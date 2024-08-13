WSJ: Huawei обходит санкции США и готовится выпустить новый чип с ИИ
Источники газеты сообщили, что китайские интернет-компании и операторы связи последние недели тестировали новейший процессор Huawei под названием Ascend 910C.
«Huawei сообщила потенциальным клиентам, что новый чип сопоставим с H100 от Nvidia», – говорится в материале. Сам процессор H100 недоступен для покупки в КНР.
По словам собеседников газеты, приобретение чипа 910C обсуждают китайские ByteDance, Baidu и государственный оператор связи China Mobile. Заказы могут превысить 70 000 чипов общей стоимостью около $2 млрд.
В то же время Huawei сталкивается с перспективой дальнейших ограничений США, которые могут лишить ее новейших компонентов, используемых в оборудовании для ИИ.
Huawei находится в санкционном списке США с 2019 г. Вашингтон считает китайскую корпорацию угрозой национальной безопасности. В августе 2023 г. Bloomberg со ссылкой на данные американской Ассоциации полупроводниковой промышленности (SIA) сообщил, что Huawei занимается созданием «секретной сети» по производству чипов, разбросанной по всей территории Китая, и это позволяет ему обходить действующие ограничения США.
Как писали «Ведомости», власти Китая активно помогают национальным производителям чипов, разработав в конце 2022 г. крупнейший за пять лет пакет поддержки этой индустрии на сумму 1 трлн юаней ($143 млрд). В январе Bloomberg со ссылкой на аналитиков организации Barclays писал, что производство чипов в Китае может удвоиться в ближайшие пять лет.