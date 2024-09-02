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Астронавт NASA сообщил о странных звуках на застрявшем на МКС Starliner

Ведомости

Динамик внутри пристыкованного к Международной космической станции (МКС) корабля Starliner издает странные звуки. Об этом американский астронавт Бутч Уилмор сообщил Центру космических полетов имени Джонсона в Хьюстоне (штат Техас). Аудиозапись опубликовал на посвященном миссиям NASA форуме метеоролог из Мичигана Роб Дейл.

«У меня есть вопрос о Starliner. Из динамика доносится странный шум... Не знаю, что его издает», – сказал Уилмор. 

Астронавт заявил, что не уверен, есть ли какая-то странность в соединении между станцией и космическим кораблем, и попросил диспетчеров проверить, могут ли они послушать, что происходит внутри корабля. Спустя несколько минут центр сообщил, что им удалось подключиться к Starliner. После этого Уилмор поднес микрофон к динамику внутри корабля, отчетливо раздался звуковой сигнал.

В центре подтвердили, что услышали звук, и сравнили его с сигналом гидролокатора. Уилмор попросил диспетчеров связаться с МКС, если они смогут понять, в чем дело.

Starliner должен покинуть МКС без экипажа уже 6 сентября. После отстыковки ему потребуется около шести часов, чтобы достичь зоны посадки в Нью-Мехико. Ожидается, что космический корабль приземлится около 12:03 (13:03 мск) 7 сентября.

Астронавты Starliner Уилмор и Суни Уильямс находятся на МКС с 6 июня, хотя должны были пробыть там только неделю. Целью миссии было протестировать способность корабля доставлять экипажи к станции и обратно. Но во время приближения корабля к МКС NASA и Boeing обнаружили утечку гелия и проблемы в двигателях.

Уилмор и Уильямс официально продолжат свою работу в составе экипажа экспедиции 71/72 до февраля 2025 г. Они вернутся на Землю на борту космического корабля Dragon вместе с двумя другими членами экипажа, назначенными NASA для участия в миссии SpaceX Crew-9.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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