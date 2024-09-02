Астронавт NASA сообщил о странных звуках на застрявшем на МКС Starliner
Динамик внутри пристыкованного к Международной космической станции (МКС) корабля Starliner издает странные звуки. Об этом американский астронавт Бутч Уилмор сообщил Центру космических полетов имени Джонсона в Хьюстоне (штат Техас). Аудиозапись опубликовал на посвященном миссиям NASA форуме метеоролог из Мичигана Роб Дейл.
«У меня есть вопрос о Starliner. Из динамика доносится странный шум... Не знаю, что его издает», – сказал Уилмор.
Астронавт заявил, что не уверен, есть ли какая-то странность в соединении между станцией и космическим кораблем, и попросил диспетчеров проверить, могут ли они послушать, что происходит внутри корабля. Спустя несколько минут центр сообщил, что им удалось подключиться к Starliner. После этого Уилмор поднес микрофон к динамику внутри корабля, отчетливо раздался звуковой сигнал.
В центре подтвердили, что услышали звук, и сравнили его с сигналом гидролокатора. Уилмор попросил диспетчеров связаться с МКС, если они смогут понять, в чем дело.
Starliner должен покинуть МКС без экипажа уже 6 сентября. После отстыковки ему потребуется около шести часов, чтобы достичь зоны посадки в Нью-Мехико. Ожидается, что космический корабль приземлится около 12:03 (13:03 мск) 7 сентября.
Астронавты Starliner Уилмор и Суни Уильямс находятся на МКС с 6 июня, хотя должны были пробыть там только неделю. Целью миссии было протестировать способность корабля доставлять экипажи к станции и обратно. Но во время приближения корабля к МКС NASA и Boeing обнаружили утечку гелия и проблемы в двигателях.
Уилмор и Уильямс официально продолжат свою работу в составе экипажа экспедиции 71/72 до февраля 2025 г. Они вернутся на Землю на борту космического корабля Dragon вместе с двумя другими членами экипажа, назначенными NASA для участия в миссии SpaceX Crew-9.