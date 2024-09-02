Астронавт NASA сообщил о странных звуках на застрявшем на МКС Starliner

Астронавт заявил, что не уверен, есть ли какая-то странность в соединении между станцией и космическим кораблем, и попросил диспетчеров проверить, могут ли они послушать, что происходит внутри корабля. Спустя несколько минут центр сообщил, что им удалось подключиться к Starliner. После этого Уилмор поднес микрофон к динамику внутри корабля, отчетливо раздался звуковой сигнал.