Возможность посадки на поезд при помощи биометрии начнут тестировать в сентябре

В октябре 2023 г. Минцифры представило правила использования «цифрового паспорта», согласно которым россияне смогут показывать QR-код в приложении «Госуслуги» вместо паспорта или другого документа в некоторых ситуациях, в том числе при посадке на поезд, покупке алкоголя, посещении мероприятий, заселении в гостиницу и др. «Цифровым паспортом» смогут воспользоваться те, кто разместил свои биометрические персональные данные в единой биометрической системе (ЕБС), а также те, кто загрузил в приложение «Госуслуг» фото загранпаспорта, водительского удостоверения или карты болельщика или сдал биометрические данные в МФЦ.