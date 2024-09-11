Возможность посадки на поезд при помощи биометрии начнут тестировать в сентябре
На вокзалах и станциях России в сентябре начнут тестировать возможность посадки на поезд при помощи биометрии, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центра биометрических технологий (ЦБТ, оператор Единой биометрической системы).
В центре отметили, что сейчас продолжается тестирование технологического решения для посадки на поезд.
«ЦБТ совместно с партнерами завершил этап лабораторных испытаний. В сентябре начинается тестирование оборудования "в полевых условиях" – на вокзалах и станциях», – цитирует агентство пресс-службу.
Предполагается, что тестирование будет окончено к концу года. Использование биометрии для посадки на поезд рассматривается как альтернативный вариант предъявлению билета или паспорта, но не как их замена. Пассажир сможет выбрать способ обслуживания, который сочтет удобным.
В октябре 2023 г. Минцифры представило правила использования «цифрового паспорта», согласно которым россияне смогут показывать QR-код в приложении «Госуслуги» вместо паспорта или другого документа в некоторых ситуациях, в том числе при посадке на поезд, покупке алкоголя, посещении мероприятий, заселении в гостиницу и др. «Цифровым паспортом» смогут воспользоваться те, кто разместил свои биометрические персональные данные в единой биометрической системе (ЕБС), а также те, кто загрузил в приложение «Госуслуг» фото загранпаспорта, водительского удостоверения или карты болельщика или сдал биометрические данные в МФЦ.