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Возможность посадки на поезд при помощи биометрии начнут тестировать в сентябре

Ведомости

На вокзалах и станциях России в сентябре начнут тестировать возможность посадки на поезд при помощи биометрии, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центра биометрических технологий (ЦБТ, оператор Единой биометрической системы).

В центре отметили, что сейчас продолжается тестирование технологического решения для посадки на поезд.

«ЦБТ совместно с партнерами завершил этап лабораторных испытаний. В сентябре начинается тестирование оборудования "в полевых условиях" – на вокзалах и станциях», – цитирует агентство пресс-службу.

Предполагается, что тестирование будет окончено к концу года. Использование биометрии для посадки на поезд рассматривается как альтернативный вариант предъявлению билета или паспорта, но не как их замена. Пассажир сможет выбрать способ обслуживания, который сочтет удобным.

В октябре 2023 г. Минцифры представило правила использования «цифрового паспорта», согласно которым россияне смогут показывать QR-код в приложении «Госуслуги» вместо паспорта или другого документа в некоторых ситуациях, в том числе при посадке на поезд, покупке алкоголя, посещении мероприятий, заселении в гостиницу и др. «Цифровым паспортом» смогут воспользоваться те, кто разместил свои биометрические персональные данные в единой биометрической системе (ЕБС), а также те, кто загрузил в приложение «Госуслуг» фото загранпаспорта, водительского удостоверения или карты болельщика или сдал биометрические данные в МФЦ.

В декабре того же года пресс-служба РЖД сообщала, что вместе с профильными ведомствами прорабатывает возможность посадки в поезд по QR-коду из мобильного приложения «Госуслуги».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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