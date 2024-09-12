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Ирландия проводит проверку из-за использования Google личных данных для ИИ

Ведомости

Комиссия по защите данных Ирландии начнет расследование в отношении правомерности использования Google персональных данных граждан для разработки одной из моделей искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщается на сайте комиссии.

В ходе проверки комиссия намерена установить выполнение корпорацией требований, касающихся обработки личных данных, в соответствии с обязательством по обеспечению защиты основополагающих прав и свобод граждан. Расследование является частью более широкой работы комиссии совместно с регулирующими органами Евросоюза по защите обработки персональных данных граждан при разработке моделей и систем ИИ.

31 июля Bloomberg сообщил, что Google вносит коррективы в свою поисковую систему, чтобы уменьшить количество откровенных дипфейков. Таким образом компания реагирует на рост поддельных интимных изображений, созданных с помощью ИИ.

Если в подобном контенте фигурирует лицо и тело без согласия того, чье изображение взято за основу, человек может потребовать удалить его из результатов поиска. Когда запрос будет одобрен, Google станет фильтровать результаты по аналогичным запросам и удалять дубликаты.

В марте Европарламент одобрил первый в мире закон об искусственном интеллекте. В частности, запрещается нецелевое извлечение изображений людей из интернета или с камер видеонаблюдения для создания баз данных распознавания лиц. Закон также не позволяет распознавание эмоций на рабочем месте и в школах, социальный рейтинг, манипулирование поведением человека или использование его уязвимости. Кроме того, запрещена предиктивная полицейская деятельность, когда совершение преступлений предсказывается искусственным интеллектом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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