Ирландия проводит проверку из-за использования Google личных данных для ИИ
Комиссия по защите данных Ирландии начнет расследование в отношении правомерности использования Google персональных данных граждан для разработки одной из моделей искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщается на сайте комиссии.
В ходе проверки комиссия намерена установить выполнение корпорацией требований, касающихся обработки личных данных, в соответствии с обязательством по обеспечению защиты основополагающих прав и свобод граждан. Расследование является частью более широкой работы комиссии совместно с регулирующими органами Евросоюза по защите обработки персональных данных граждан при разработке моделей и систем ИИ.
31 июля Bloomberg сообщил, что Google вносит коррективы в свою поисковую систему, чтобы уменьшить количество откровенных дипфейков. Таким образом компания реагирует на рост поддельных интимных изображений, созданных с помощью ИИ.
Если в подобном контенте фигурирует лицо и тело без согласия того, чье изображение взято за основу, человек может потребовать удалить его из результатов поиска. Когда запрос будет одобрен, Google станет фильтровать результаты по аналогичным запросам и удалять дубликаты.
В марте Европарламент одобрил первый в мире закон об искусственном интеллекте. В частности, запрещается нецелевое извлечение изображений людей из интернета или с камер видеонаблюдения для создания баз данных распознавания лиц. Закон также не позволяет распознавание эмоций на рабочем месте и в школах, социальный рейтинг, манипулирование поведением человека или использование его уязвимости. Кроме того, запрещена предиктивная полицейская деятельность, когда совершение преступлений предсказывается искусственным интеллектом.