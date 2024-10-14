ФАС обязала МТС заплатить в бюджет 3 млрд рублей и снизить стоимость тарифов

По данным службы, в апреле и мае 2024 г. оператор повысил стоимость услуг сотовой связи в среднем на 8% для более чем 30 млн абонентов. Повышение являлось экономически не обоснованным и ущемляло интересы потребителей, считает ФАС. Ведомство обязало МТС снизить тарифы для абонентов, которых коснулось увеличение тарифов на связь.