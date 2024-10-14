ФАС обязала МТС заплатить в бюджет 3 млрд рублей и снизить стоимость тарифов

ФАС обязала МТС заплатить в бюджет 3 млрд рублей и снизить стоимость тарифовМера изъятия незаконно полученного дохода от повышения тарифов применяется ведомством впервые
По данным службы, в апреле и мае 2024 г. оператор повысил стоимость услуг сотовой связи в среднем на 8% для более чем 30 млн абонентов. Повышение являлось экономически не обоснованным и ущемляло интересы потребителей, считает ФАС. Ведомство обязало МТС снизить тарифы для абонентов, которых коснулось увеличение тарифов на связь.
«Мера изъятия необоснованно полученного дохода от повышения тарифов и перечисления средств в бюджет применена ведомством впервые при установлении такого правонарушения. ФАС России считает, что она соразмерна и будет способствовать эффективному предотвращению подобных недобросовестных практик», – говорится в сообщении.
В мае ФАС России возбудила дело в отношении МТС из-за необоснованного повышения стоимости услуг. Представитель МТС тогда сообщил «Ведомостям», что рост абонентской платы экономически обоснован и вызван увеличением затрат оператора на оплату спектра, обслуживание оборудования и развитие инфраструктуры, необходимостью инвестировать в расширение и модернизацию сети.
3 октября ФАС признала МТС нарушителем антимонопольного законодательства в связи с необоснованным повышением тарифов на связь.