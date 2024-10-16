Китай вывел на орбиту 18 интернет-спутников Gaofen
Китай вывел на орбиту 18 интернет-спутников Gaofen, сообщается на официальном сайте компании China Great Wall Industry Group Co., Ltd. Она выступила в качестве генерального подрядчика при запуске.
Ракету «Чанчжэн-6» со спутниками запустили с космодрома Тайюань в провинции Шаньси на севере Китая. Партию из 18 спутников разработала компания Shanghai Gesi Aerospace Technology Co., Ltd. Она стала второй партией спутников первого поколения в группировке Qianfan. Согласно плану Qianfan Constellation, к 2030 г. будет развернута сеть из более чем 10 000 спутников на низкой околоземной орбите.
Модифицированная ракета-носитель «Чанчжэн-6» – среднеразмерная ракета-носитель нового поколения, разработанная Шанхайским институтом аэрокосмических технологий. Great Wall Corporation – коммерческая организация, которая занимается запуском и доставкой спутниковых систем на орбиту, а также сотрудничеством в области космических технологий. С момента выхода ракеты «Чанчжэн-6» на международный рынок в 1990-х гг. компания Great Wall в общей сложности осуществила 90 коммерческих запусков.
В августе Китай успешно запустил на орбиту группу спутников дистанционного зондирования Земли Yaogan-43-01. Спутники были запущены в 15:35 по пекинскому времени (10:35 мск) с космодрома «Сичан» в юго-западной провинции Сычуань.