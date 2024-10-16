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Китай вывел на орбиту 18 интернет-спутников Gaofen

Ведомости

Китай вывел на орбиту 18 интернет-спутников Gaofen, сообщается на официальном сайте компании China Great Wall Industry Group Co., Ltd. Она выступила в качестве генерального подрядчика при запуске.

Ракету «Чанчжэн-6» со спутниками запустили с космодрома Тайюань в провинции Шаньси на севере Китая. Партию из 18 спутников разработала компания Shanghai Gesi Aerospace Technology Co., Ltd. Она стала второй партией спутников первого поколения в группировке Qianfan. Согласно плану Qianfan Constellation, к 2030 г. будет развернута сеть из более чем 10 000 спутников на низкой околоземной орбите.

Модифицированная ракета-носитель «Чанчжэн-6» – среднеразмерная ракета-носитель нового поколения, разработанная Шанхайским институтом аэрокосмических технологий. Great Wall Corporation – коммерческая организация, которая занимается запуском и доставкой спутниковых систем на орбиту, а также сотрудничеством в области космических технологий. С момента выхода ракеты «Чанчжэн-6» на международный рынок в 1990-х гг. компания Great Wall в общей сложности осуществила 90 коммерческих запусков.

В августе Китай успешно запустил на орбиту группу спутников дистанционного зондирования Земли Yaogan-43-01. Спутники были запущены в 15:35 по пекинскому времени (10:35 мск) с космодрома «Сичан» в юго-западной провинции Сычуань.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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