Китай вывел на орбиту 18 интернет-спутников Gaofen

Ракету «Чанчжэн-6» со спутниками запустили с космодрома Тайюань в провинции Шаньси на севере Китая. Партию из 18 спутников разработала компания Shanghai Gesi Aerospace Technology Co., Ltd. Она стала второй партией спутников первого поколения в группировке Qianfan. Согласно плану Qianfan Constellation, к 2030 г. будет развернута сеть из более чем 10 000 спутников на низкой околоземной орбите.