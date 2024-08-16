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Китай запустил группу спутников дистанционного зондирования Земли

Ведомости

Китай успешно запустил на орбиту группу спутников дистанционного зондирования Земли Yaogan-43-01. Об этом сообщило агентство «Синьхуа».

Спутники были запущены в 15:35 по пекинскому времени (10:35 мск) с космодрома «Сичан» в юго-западной провинции Сычуань. Агентство уточнило, что этот полет стал 531-м для ракет-носителей серии «Чанчжэн» (Long March).

5 июля Китай успешно запустил спутниковую группу «Тяньхуэй 5-02» (Tianhui 5-02) с космодрома «Тайюань» в провинции Шаньси в Северном Китае. Они будут использоваться для картографирования, исследования земельных ресурсов, научных экспериментов и других задач.

22 июня Китайское национальное космическое управление сообщило об успешном запуске на орбиту спутника-телескопа, разработанного совместно с Францией. Спутник-телескоп способен проводить комплексные наблюдения за гамма-всплесками. Он оснащен гамма-монитором, оптическим телескопом, а также камерами мягкого и жесткого излучения.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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