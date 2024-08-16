Китай запустил группу спутников дистанционного зондирования Земли
Китай успешно запустил на орбиту группу спутников дистанционного зондирования Земли Yaogan-43-01. Об этом сообщило агентство «Синьхуа».
Спутники были запущены в 15:35 по пекинскому времени (10:35 мск) с космодрома «Сичан» в юго-западной провинции Сычуань. Агентство уточнило, что этот полет стал 531-м для ракет-носителей серии «Чанчжэн» (Long March).
5 июля Китай успешно запустил спутниковую группу «Тяньхуэй 5-02» (Tianhui 5-02) с космодрома «Тайюань» в провинции Шаньси в Северном Китае. Они будут использоваться для картографирования, исследования земельных ресурсов, научных экспериментов и других задач.
22 июня Китайское национальное космическое управление сообщило об успешном запуске на орбиту спутника-телескопа, разработанного совместно с Францией. Спутник-телескоп способен проводить комплексные наблюдения за гамма-всплесками. Он оснащен гамма-монитором, оптическим телескопом, а также камерами мягкого и жесткого излучения.