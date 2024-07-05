Китай запустил новую группу исследовательских спутников
Китай успешно запустил спутниковую группу «Тяньхуэй 5-02» (Tianhui 5-02) с космодрома «Тайюань» в провинци Шаньси в Северном Китае. Об этом сообщает китайское агентство «Синьхуа».
Спутники были запущены с помощью модифицированной версии ракеты-носителя «Чанчжэн-6». Они успешно вышли на заданную орбиту и будут использоваться для картографирования, исследования земельных ресурсов, научных экспериментов и других задач.
«Синьхуа» уточняет, что этот полет стал 527-м для ракет-носителей серии «Чанчжэн».
22 июня Китай успешно запустил на орбиту спутник-телескоп, разработанный совместно с Францией. Спутник-телескоп способен проводить комплексные наблюдения за гамма-всплесками. Он оснащен гамма-монитором, оптическим телескопом, а также камерами мягкого и жесткого излучения.
4 июня Китайское национальное космическое управление (CNSA) также сообщило, что лунный зонд «Чанъэ-6» взлетел с обратной стороны Луны с образцами грунта на борту. 13 июня стало известно, что европейско-китайское сотрудничество в исследовании Луны может завершиться, несмотря на успешное сотрудничество в текущей миссии «Чанъэ-6». На данный момент нет никаких решений о продолжении сотрудничества по «Чанъэ-7» или «Чанъэ-8», которые планируются в 2026 и 2028 гг.