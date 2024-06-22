Китай успешно запустил созданный совместно с Францией спутник-телескоп
Китай успешно запустил на орбиту спутник-телескоп, разработанный совместно с Францией. Об этом сообщило Китайское национальное космическое управление.
«22 июня в 15:00 (10:00 мск) Китай успешно запустил китайско-французский астрономический спутник с помощью ракеты-носителя «Чанчжэн-2С» с космодрома Сичан», – сказано в сообщении ведомства.
Монитор космических переменных объектов (Space variable objects monitor, SVOM) – спутник-телескоп, который способен проводить комплексные наблюдения за гамма-всплесками. Спутник оснащен гамма-монитором, оптическим телескопом, а также камерами мягкого и жесткого излучения. Последние два механизма разрабатывала Франция.
Гамма-всплески – масштабные выбросы энергии гамма-излучения во Вселенной. Китайское ведомство сообщает, что они связаны со многими актуальными вопросами, интересующих ученых, а углубленное наблюдение и исследование гамма-всплесков поможет человечеству ответить на ряд вопросов фундаментальной науки.
4 июня Китайское национальное космическое управление (CNSA) также сообщило, что лунный зонд «Чанъэ-6» взлетел с обратной стороны Луны с образцами грунта на борту. 13 июня стало известно, что европейско-китайское сотрудничество в исследовании Луны может завершиться, несмотря на успешное сотрудничество в текущей миссии «Чанъэ-6». На данный момент нет никаких решений о продолжении сотрудничества по «Чанъэ-7» или «Чанъэ-8», которые планируются в 2026 и 2028 гг.