Китай успешно запустил созданный совместно с Францией спутник-телескоп

4 июня Китайское национальное космическое управление (CNSA) также сообщило, что лунный зонд «Чанъэ-6» взлетел с обратной стороны Луны с образцами грунта на борту. 13 июня стало известно, что европейско-китайское сотрудничество в исследовании Луны может завершиться, несмотря на успешное сотрудничество в текущей миссии «Чанъэ-6». На данный момент нет никаких решений о продолжении сотрудничества по «Чанъэ-7» или «Чанъэ-8», которые планируются в 2026 и 2028 гг.