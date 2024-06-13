Европейско-китайское «лунное» сотрудничество может закончиться
Европейско-китайское сотрудничество в исследовании Луны может завершиться, несмотря на успешное сотрудничество в текущей миссии «Чанъэ-6». Об этом пишет издание SpaceNews.
Европейское космическое агентство (ЕКА) предоставило полезную нагрузку для китайской миссии по возвращению образцов грунта с дальней стороны Луны «Чанъэ-6». Прибор Negative Ions at the Lunar Surface (NILS), разработанный Шведским институтом космической физики, находился на борту аппарата «Чанъэ-6». Европейская команда, работающая с NILS, подтвердила успех своей научной миссии – аппарат впервые обнаружил отрицательные ионы на лунной поверхности.
«Открытие нового компонента плазмы на поверхности Луны открывает новое окно для космической физики, а также для человеческих и роботизированных миссий в эпоху возобновления исследований Луны», – заявили в ЕКА.
Китай готовится к двум полетам к южному полюсу Луны: «Чанъэ-7» – примерно в 2026 г., аи «Чанъэ-8» – не ранее 2028 г, для использования ресурсов и технологий на месте.
Однако успешное сотрудничество в рамках эксперимента NILS с «Чанъэ-6» может стать концом эры лунного сотрудничества между ЕКА и Китаем. На данный момент нет никаких решений о продолжении сотрудничества по «Чанъэ-7» или «Чанъэ-8», – сообщил SpaceNews администратор ЕКА по международным отношениям Карл Бергквист. ЕКА не планирует участвовать в проекте Международной лунной исследовательской станции (ILRS) под руководством Китая.
«ЕКА не будет сотрудничать с ILRS, поскольку это китайско-российская инициатива, а космическое сотрудничество с Россией в настоящее время находится под эмбарго», – заявил Бергквист.
«Чанъэ-6» достиг поверхности Луны 2 июня. Он собирал образцы грунта в бассейне Южный полюс – Эйткен в течение двух дней при помощи роботизированной руки и специального бура. Это самый большой из известных кратеров на Луне. В китайском ведомстве отметили, что зонд выдержал температурные испытания. Кроме того, на обратной стороне Луны был развернут флаг КНР. 4 июня «Чанъэ-6» взлетел с обратной стороны Луны с образцами грунта на борту.
В 2020 г. Китай уже запускал зонд «Чанъэ-5». Миссия «Чанъэ-5» заключалась в том, чтобы пробурить на поверхности Луны скважину глубиной до 2 м и взять для исследования около 2 кг грунта. 1 декабря того же года аппарат успешно прилунился и начал сбор образцов, а 16 декабря эти образцы успешно были доставлены на Землю.