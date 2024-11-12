«Коммерсантъ»: операторы связи нарастили долю использования технологии 4G до 96%

В «Мегафоне» рост доли использования 4G в сетях объяснили рефармингом частот в 75 российских субъектах в 2024 г. и строительством LTE-сети в низких диапазонах частот. В текущем году «Вымпелком» выполнит рефарминги в 53 субъектах РФ, что на 19 больше, чем в 2023 г., уточнили изданию в компании. Там добавили, что полностью отключали технологию 3G в целых субъектах, в частности в Москве и Московской области.