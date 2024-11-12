«Коммерсантъ»: операторы связи нарастили долю использования технологии 4G до 96%
За аналогичный период 2023 г. доля использования 4G выросла с 90,14% на 2,5 п. п. Директор по продуктам компании Vigo Антон Прокопенко указал, что развитие 4G продолжается, несмотря на санкции. Операторы связи проводят рефарминг частотного диапазона 2100 МГц, заменяя 3G на 4G. Есть такие примеры и на частотном диапазоне 900 МГц, где операторы заменяют 2G на 4G. При этом полного перехода на 4G в ближайшее время не произойдет, считает аналитик.
«Стабильный процент на 2G все же останется. 3G действительно могут довольно скоро полностью отключить: с передачей данных на 3G-частотах 4G-технология справится точно лучше, голосовые звонки прекрасно работают на базе VoLTE», – отметил Прокопенко.
В «Мегафоне» рост доли использования 4G в сетях объяснили рефармингом частот в 75 российских субъектах в 2024 г. и строительством LTE-сети в низких диапазонах частот. В текущем году «Вымпелком» выполнит рефарминги в 53 субъектах РФ, что на 19 больше, чем в 2023 г., уточнили изданию в компании. Там добавили, что полностью отключали технологию 3G в целых субъектах, в частности в Москве и Московской области.
В МТС реализовали все намеченные планы не только по рефармингу, но и отключению сетей 3G. В T2 сообщили о выполнении своих планов по рефармингу. С января компания провела его по диапазону 2100 МГц под технологию LTE в 42 российских регионах. Помимо рефарминга, технические работы по поддержанию качества инфраструктуры включают установку базовых станций, агрегацию несущих и довесы оборудования на уже существующие конструкции, указали в компании.
В апреле президент МТС Вячеслав Николаев сообщил «Ведомостям», что после ухода из России зарубежных поставщиков IT-оборудования и из-за нехватки российских альтернатив телеком-бизнес начал испытывать трудности с «железом». На этом фоне в конце прошлого года «дочка» МТС компания «Иртея» анонсировала запуск производства собственных базовых станций 5G и 4G. Их выпуск должен был начаться на томском заводе «Микран», но позже было решено производить устройства на собственной площадке. Планируется, что инвестиции партнеров в налаживание производства превысят 4 млрд руб. к 2027 г.