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Правительство приняло постановление для борьбы с телефонным мошенничеством

Оно отменило возможность совершения звонков через интернет
Ведомости

Правительство России исключило из перечня лицензий на оказание услуг связи лицензию на передачу интернет-данных с наложением голосовой информации. Соответствующее постановление подписано и опубликовано на сайте кабмина.

Согласно сообщению на сайте правительства, решение принято в целях борьбы с телефонными мошенниками. IP-телефония предоставляла возможность посредством сети связаться с человеком, который пользуется стационарной телефонной или мобильной сетью. Такие технологии популярны среди аферистов, так как позволяли подменять номера.

«Теперь этот вид телефонного мошенничества будет серьезно ограничен, поскольку будет исключена возможность присоединения сетей передачи данных к телефонным сетям связи», – заявили в кабмине.

В правительстве подчеркнули, что мера не отразится на обычных пользователях телефонной связи.

Постановление вступит в силу 1 сентября 2025 г. После этого Минцифры РФ должно в течение полугода привести свои нормативные правовые акты в соответствие с этим документом.

В июле Федеральная служба безопасности (ФСБ) России требовала от российских операторов установить ограничения при оказании услуги IP-телефонии для борьбы с мошенниками. В том числе ведомство призывало запретить применять VoIP-аккаунты как с иностранных IP-адресов, так и с принадлежащих российским провайдерам хостинга. VoIP-телефония позволяет передавать телефонный сигнал через интернет и преобразовывать входящий цифровой поток из интернета в аналоговый телефонный сигнал.

В середине декабря «Ведомости» писали, что Минцифры совместно с ФСБ и МВД готовит пакет законопроектов, ограничивающих возможность использования сим-боксов и виртуальных автоматических телефонных станций (ВАТС). Отмечалось, что решения используются для создания колл-центров или, например, позволяют распределять звонки по добавочным номерам офисных сотрудников. Сейчас их использование практически не регулируется и активно используется злоумышленниками.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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