Правительство приняло постановление для борьбы с телефонным мошенничеством

В июле Федеральная служба безопасности (ФСБ) России требовала от российских операторов установить ограничения при оказании услуги IP-телефонии для борьбы с мошенниками. В том числе ведомство призывало запретить применять VoIP-аккаунты как с иностранных IP-адресов, так и с принадлежащих российским провайдерам хостинга. VoIP-телефония позволяет передавать телефонный сигнал через интернет и преобразовывать входящий цифровой поток из интернета в аналоговый телефонный сигнал.